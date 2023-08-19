【一周驚奇】全球經濟連環爆雷　「股神」部署有啟示？

過去一周，全球經濟環境可謂極為嚴峻，先是內地房地產債務危機重燃、聯儲局暗示美國加息可能仍未見頂，美債息回升、港股周五(18日)收市更失守萬八關口，投資者人心惶惶。幾經風浪的「股神」巴菲特又如何安然渡過「最暗時刻」？大家不坊從中偷師。

●《富爸爸》作者：有線索揭示巴菲特已就美股大冧做準備...

《富爸爸．窮爸爸》作者羅伯特清崎(Robert Kiyosaki)近日在接受外媒訪問時表示，巴菲特(Warren Buffett)及電影《沽注一擲》主角原型、著名對沖基金經理Michael Burry已經做好準備，等待股市崩潰。

清崎指，巴菲特投資於短期國債，並且正在囤積現金。巴菲特旗下的巴郡上季淨沽出80億美元的股票，並放慢了回購速度，這使得其現金和國債總額增加了13%，達到接近創紀錄的1,470億美元。

巴菲特並未明確預測股市崩盤，但巴郡過去3季已淨售出330億美元的股票，現金儲備增加380億美元。若市場真的回落，巴菲特可在逢低吸納或收購有價值的股票或公司，就像他過去在大衰退期間，與高盛、通用電氣和許多其他公司達成的交易般。

至於Burry則正在沽空市場，並預測美股未來可能大跌。Burry旗下的Scion Asset Management披露，第二季把15家公司持股清倉，包括之前倒閉的地區銀行第一共和銀行(First Republic Bank)；同時，增持標指與納指認沽期權，反映Burry似乎看淡美股前景。

●半導體業陷困！兩大韓企記憶晶片庫存飆至3000億元

經濟不景，事實上在各大企業的業績中均有迹可尋！韓媒報道，南韓三星電子及SK海力士今年上半年的半導體庫存激增，總計價值超過50萬億韓圓(約2,937.22億港元)；反映記憶體市場累積巨大的庫存壓力，另方面亦顯示電子產品銷量不佳。

其中，三星設備解決方案部門(主要是晶片業務)的庫存年增15.9%至33.7萬億韓圓；而SK海力士的庫存增4.8%至16.4萬億韓圓。單計上半年，兩企庫存就增加了超過5萬億韓圓。若與2021年底的庫存相比，兩企庫存較18個月前增加1倍多。

由於庫存飆升，兩企均計劃在下半年繼續減產，三星宣布將在7月至12月期間，繼續削減以NAND閃存為主的存儲晶片產量；SK海力士則預計將NAND閃存產量削減5%至10%。

報道認為，隨着中美晶片的緊張局勢升級，可能會對南韓晶片製造商帶來更大的風險，有市場人士警告，一場新冷戰可能會席捲全球晶片業。

●調查：今年全球手機出貨量或創10年最差 一企可跑出？

另外，調查機構Counterpoint Research在最新的報告中表示，受到美國和中國的拖累，今年全球智能手機出貨量或創10年來最差，出貨量將按年下跌6%至11.5億部。

該機構資深分析師Karn Chauhan表示，中國智能手機購買量在高峰時期平均每年4.5億部，現已縮減至每年2.7億部，為全球智能手機銷量下降的主要原因；同時，北美地區繼續抑制全球復甦，今年上半年表現「令人失望」，導致該地區全年銷售下滑兩位數。

但報告同時認為，雖然智能手機整體出貨量下降，但價格較高的高階市場仍保持相當的韌性。例如蘋果公司(Apple Inc.)計劃下月推出的新一款旗艦智能手機 iPhone 15，或令該企業績在今年底前表現強勁，更可成為2023年出貨量最大的手機廠商。