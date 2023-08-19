中國噴嚏全球感冒？內地經濟若唔掂　這些行業同遭殃...

外媒報道，內地經濟的急劇放緩正損害上市公司的經營、各種資產的投資前景，並令全球基金經理承受着痛苦。

在社會逐步復常下，「中國資產」曾被寄予厚望，但隨着近期內地房地產市場下滑，卻有可能演變成系統性危機。雖然迄今為止的拋售主要集中在中資股，但歐洲、美國和亞洲其他地區的股市沽壓亦正上升，因部分這些地區的公司業務也會受到中國需求減弱的影響。

隨着中國經濟增長預期被大幅下調，投資者正在尋求降低投資組合風險的方法。追蹤對中國投資最大的全球公司的MSCI指數本月已下跌約10%，是全球股市整體跌幅的兩倍，而美國銀行策略師預計，隨着經濟形勢的惡化，美國股市將再下跌4%。

投資者、企業和消費者對內地經濟前景的信心正在迅速下降，導致港股和A股跌至年內低位，恒指更已陷入技術性熊市。對中國經濟前景的擔憂亦開始打擊歐洲和美國的投資者情緒，這兩個地區的股市都出現了自3月份以來的最大回調。

分析指，整個世界都與中國有着聯繫。大型跨國公司要麼向中國出售產品，要麼從中國採購，而現時這些公司將不得不大幅下調未來12個月來自中國的收入預測。有基金經理直言，除非中央出台更多支持性政策，否則許多資產類別將受到影響，包括大宗商品、黃金、新興貨幣等也會受牽連。

報道列舉了3個容易受到中國經濟衰退影響的全球行業和公司，包括礦業、奢侈品、半導體。

中國是全球鐵礦石的消費大國，而鐵礦石是大型礦業公司的關鍵產品，因此礦商首當其衝地承受着來自中國經濟放緩的風險。Stoxx 600基礎資源指數年內下跌19%，是今年歐洲表現最差的指數。大型礦業公司Anglo American、嘉能可、力拓股價均下跌20%至40%。力拓有50%至60%的收入來自中國，而Anglo America和嘉能可有超過20% 的收入來自中國。

奢侈品公司包括LVMH、Kering、Hermes等尤其容易受到中國需求波動的影響，因為中國佔其年收入的17%至20%。

半導體方面，英偉達和高通等美國晶片製造商的很大一部分收入來自中國。該行業今年受到中美科技戰升級的打擊，鑑於全球大部分電子產品和零部件系統均來自中國工廠，出口管制加劇了供應鏈困境。