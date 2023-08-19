香港置業：拆售帶動　8月首17日純車位註冊按月同期升逾2倍

香港置業研究部董事王品弟表示，據土地註冊處資料顯示，純車位本月至今(截至17日)錄521宗註冊，較上月同期的171宗大增逾2倍。鑑於簽署買賣合約至遞交到土地註冊處註冊登記需時，8月註冊個案一般主要反映7月市況。

本月至今純車位註冊量按月同期急升，主要因期內錄得太古城逾260宗純車位註冊，相信有不少屬拆售個案。值得留意，單是太古城純車位註冊量，已佔本月至今全港純車位註冊量逾一半。

正因如此，港島區本月至今錄305宗純車位註冊，較上月同期的38宗大增逾7倍；九龍區錄84宗註冊，較上月同期的50宗增加68%；新界區錄132宗註冊，較上月同期的83宗增加約59%。

若以金額劃分本月至今純車位註冊量表現，其中價值100萬元或以下純車位錄70宗註冊，較上月同期的40宗增加75%；價值200萬元以上純車位錄106宗註冊，較上月同期的53宗增加1倍；價值100萬以上至200萬元純車位錄345宗註冊，較上月同期的78宗增加逾3.4倍。

不過，7月下旬錄得太古城逾300宗純車位註冊，相信有不少同屬拆售個案，推升7月全月純車位註冊量至逾700宗水平；相信8月全月純車位註冊量與7月全月相若。