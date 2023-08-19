曜熊理財：香港基金短期不宜沾手

數據表明，美國通脹繼續顯示出放緩的迹象，但仍處於高位。截至5月的12個月，整體個人消費支出物價上漲3.8%，扣除能源價格和許多消費者食品價格變化的核心個人消費支出物價上漲4.6%。

最新數據顯示，全球製造業活動依然疲弱。美國經濟活動指標顯示，亞洲帶來的動力減弱、歐洲經濟增長也持續乏力、加拿大和墨西哥經濟活動有所減弱，以及外部需求疲弱和高科技產業低迷給許多亞洲經濟體帶來壓力。

內地方面，7月消費、投資、生產動能受挫，按年增速較6月下跌，經濟總體表現仍處於弱勢。人行宣布下調1年期MLF(中期借貸便利)及7天逆回購利率分別15個基點及10個基點，體現刺激經濟市場流動性的信號，料本月的LPR(貸款市場報價利率)會有大機會同步下調。

香港基金再次尋底，恒生指數在全球主要股指中是墊底的。房地產債務危機加劇投資者對市場擔心，多家內地地產公司公告披露其面臨違約，接着發布高虧損業績預告。一時間，市場風聲鶴唳。

中國經濟前景悲觀，加上人行降息，離岸人民幣再創今年新低，並逼近7.3748的去年低點。港股當前估值偏低，但市場沒有信心，加上息口高企及市場欠缺海外資金，暫時沒有任何條件支持港股回升，相信未來港股仍跑輸全球。

曜熊理財策略理財顧問梁肇晉