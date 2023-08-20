郭家耀：中國電信積極布局戰略性新興產業

集團持續優化5G網絡覆蓋，加快推進4G中頻一張網整合，合力打造體驗、效能、技術領先的4G/5G網絡。上半年新建共建共享5G基站超15萬站，5G基站超115萬站；4G中頻網絡基本實現全面共享，4G基站超200萬站，網絡覆蓋和容量持續提升。另外，圍繞個人數字化應用需求，推進視頻彩鈴、通信助理、天翼雲盤等應用AI智能化升級，提升5G應用體驗；另外，加快推進千兆寬帶建設，圍繞家庭數字化應用需求，推進千兆應用，推動全屋WiFi向FTTR升級，提升家庭高速連接及應用體驗等。

今年上半年，集團的移動通信服務收入繼續保持良好增長，達1,016億元，按年增2.7%，其中，移動增值及應用收入按年增19.4%至154億元，5G套餐用戶滲透率達到73.4%，移動用戶ARPU達46.2元；固網及智慧家庭服務收入達620億元，按年增3.6%，其中，智慧家庭業務收入達到93億元，按年增15.7%，千兆寬帶滲透率達到20.3%，寬帶綜合ARPU 達48.2元，按年增2.1%。

集團積極布局戰略性新興產業，以融雲、融AI、融安全、融平台為驅動，不斷提升數字化產品和服務能力，推動產數業務從項目型向營運型轉變、從資源驅動向能力驅動轉變。集團以「網絡+雲計算+AI+應用」推動千行百業上雲用數賦智，促進數字技術和經濟深度融合；聚焦應用、服務、銷售等重點生態領域，布局14個行業、120+個領域，服務客戶數字化轉型。今年上半年，集團的產業數字化業務保持快速發展趨勢，收入達688億元，按年增長16.7%佔服務收入比達到29.2%，按年提升2.6百分點；天翼雲收入達459億元，按年增63.4%。

集團亦緊抓AI技術突破性發展機遇，聚焦數據和算法强化AI能力，賦能數字化應用，自研場景算法達到5,500個；升級推出百億級參數的星河通用視覺大模型2.0，實現從垂直領域智能邁向通用智能，從城市治理邁向賦能千行百業；發布生成式語義大模型TeleChat，提升語音和多模態大模型關鍵能力；全面提供端到端一體化的AI服務，圍繞金融、文旅、教育等行業，打造上百個場景化綜合智能解決方案，賦能經濟社會加快數字化轉型。

展望未來，集團持續以建設數字中國為目標，積極數字化轉型，提高企業核心競爭力，股份值得中長線關注。

匯盈國際資產管理董事總經理郭家耀

(筆者為證監會持牌人士，本人及相關人士沒持有上述股份)