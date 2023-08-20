陳樂怡：新秀麗業績增長有望加快
2023年08月20日 08:30
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美國聯儲局議息會議紀錄放鷹，顯示官員關注通脹上行風險，或需要進一步加息。另一邊廂，內地7月經濟數據全線差於市場預期，目前政策力度遜預期，市場紛紛調低內地全年經濟增長預測，甚至低於官方5%增長目標。中美息差擴闊，加上悲觀的經濟前景，人民幣跌穿7.3。惟港股累積跌幅較大，料會出現技術反彈，但基本因素偏弱，上方主要阻力見於19,500點。後續留意三中全會及全國金融工作會議，以尋求政策加碼信號。
隨着世界各地復常，運力提升，旅遊消費行業將今年加快復甦，其中新秀麗(01910)上半年業績亮麗。公司中期銷售淨額按年增加39.8%。純利大增1.7倍，鑑於銷售淨額持續復甦及盈利能力顯著上升，公司擬於2024年恢復年度現金分派。與2019年上半年相比，毛利率增加2.8個百分點，營銷開支佔銷售額的百分比增加0.5個百分點，固定銷售、一般及行政開支佔銷售淨額的百分比減少5.2個百分點，推動經調整EBITDA利潤率增加6.6個百分點至18.8%。
由於成本結構改善，EBITDA利潤率料有進一步提升空間。管理層指7至8月銷售動力維持強勁，全部市場趨勢續向好。公司看好內地恢復團體出境旅遊，內地及亞洲市場將加快復甦。筆者看好公司品牌實力強勁，國際旅遊業復甦，經營槓桿擴大，業績增長有望加快。
信達國際研究部助理經理陳樂怡
(筆者為證監會持牌人，其及其有聯繫者並無擁有上述建議股份發行人之財務權益)