陳樂怡：新秀麗業績增長有望加快

美國聯儲局議息會議紀錄放鷹，顯示官員關注通脹上行風險，或需要進一步加息。另一邊廂，內地7月經濟數據全線差於市場預期，目前政策力度遜預期，市場紛紛調低內地全年經濟增長預測，甚至低於官方5%增長目標。中美息差擴闊，加上悲觀的經濟前景，人民幣跌穿7.3。惟港股累積跌幅較大，料會出現技術反彈，但基本因素偏弱，上方主要阻力見於19,500點。後續留意三中全會及全國金融工作會議，以尋求政策加碼信號。

由於成本結構改善，EBITDA利潤率料有進一步提升空間。管理層指7至8月銷售動力維持強勁，全部市場趨勢續向好。公司看好內地恢復團體出境旅遊，內地及亞洲市場將加快復甦。筆者看好公司品牌實力強勁，國際旅遊業復甦，經營槓桿擴大，業績增長有望加快。

信達國際研究部助理經理陳樂怡

(筆者為證監會持牌人，其及其有聯繫者並無擁有上述建議股份發行人之財務權益)