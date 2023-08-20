【星期一‧炒啲乜】聚焦全球央行年會　恒指見底未？

內地房地產債務爆雷相關消息響不停，疊加內地7月重要經濟數據差過市場預期，恒指上周跌足5日，累瀉1,124點或5.89%，再次失守18,000點關口。港股ADR指數更預料恒指明日(21日)將進一步下試17,800點水平。

展望今周，中國人民銀行明日公布貸款市場報價利率(LPR)，隨着當局近日下調MLF(中期借貸便利)與逆回購利率，釋出刺激經濟市場流動性的信號，市場料LPR亦很大機會同步下調。中央如何應對內房的債務危機同樣備受關注。

外圍方面，Jackson Hole全球央行年會於本周召開，投資者關注美國聯儲局主席鮑威爾將在25日發表對經濟前景的演說，市場期望從中可揣測到聯儲局貨幣政策的去向，包括會否進一步加息以應對通脹，還是利率可以保持不變一段時間。

港股方面，中資科技股陸續公布業績，繼阿里巴巴和騰訊後，今周焦點業績將落在美團及快手身上，其中快手已發盈喜，預告上半年扭虧為盈。投資者部署時，不如參考以下專家的財經分析及建議，以控制風險。

1、【陳樂怡：新秀麗業績增長有望加快】

2、【郭家耀：中國電信積極布局戰略性新興產業】

3、【葉尚志：業績符預期 港交所目標看380元】

4、【鄺紫珊：越南日本展現投資亮點】

5、【曜熊理財：香港基金短期不宜沾手】