災難預言家：勿信聯儲樂觀預測　美經濟明年必衰退

有「傳奇災難預言家」之稱的老牌基金公司GMO資產管理聯席創辦人Jeremy Grantham，向以與華爾街唱反調而聞名，他最近接受外媒訪問時再度響警，指利率上升的影響最終將破壞經濟，對於美國聯儲局主席鮑威爾認為美國經濟可以避免衰退的言論，他直斥「這幾乎肯定是錯誤」。

Grantham嘲諷，聯儲局從來沒有預測過經濟衰退，尤其是在大泡沫之後。他表示，聯儲局加息對經濟產生影響，增加家庭和企業的借貸成本，壓低了房地產價格，並打壓了增長型股票。這意味着經濟衰退可能會持續到明年，股市也會隨之下跌。

近期，投資者對人工智能的熱情推動科技股估值過高。縱然Grantham也認為人工智能非常重要，但卻一直對此響警，表示儘管目前圍繞它的興奮情緒可能會推動股市上漲，但這並不能阻止美國經濟萎縮。

鮑威爾上月提到，「基本情境是，美國將能夠讓通脹回落到目標，而不會出現導致大量失業的真正嚴重的衰退。」但Grantham質疑通脹永遠不會像過去10年的平均水平那麼低，意指是過去10年不到2%的平均年通脹率。他稱，美國已經重新進入了一個通脹適度上升的時期，因此利率也適度上升。