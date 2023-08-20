親海駅I開售：美聯料可即日沽清　有客人擬1400萬掃2伙

市場消息指，早前項目接獲近9,000張入票認購，超額約40倍。是次發售單位當包括110伙一房戶、44伙兩房戶及65伙三房戶，實用面積273至736方呎，折實入場價365.3萬港元，折實平均呎價約15,939元。

美聯物業住宅部行政總裁(港澳)布少明表示，親海駅I繼續以低價策略推出，搶佔市場焦點及購買力，加上市場不乏上期未能選購單位的向隅客，故項目料可延續銷情，全數單位有望即日沽清或售出大部分單位。

布續稱，今次該行佔五成為九龍區客戶外，亦有四成為新界區客，而港島客則佔約一成。另外，由於項目訂價吸引，加上位處市區，租賃潛力亦見不俗，投資客佔比較一般新盤高，佔約四成水平，料項目落成後呎租可達40元，租金回報率料達3厘水平。而該行有客人擬以約1,400萬元，購入兩伙兩房戶作為自用及長線投資。

8月在新盤熱賣帶動下，料全月一手成交量有望增至約1,500宗水平，較7月增逾一倍，並有望刺激購買力釋放，帶動二手交投。