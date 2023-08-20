上月商舖註冊錄78宗　按月跌逾一成

根據美聯工商舖資料研究部綜合土地註冊處資料顯示，7月份商舖註冊宗數錄78宗，按月下跌約10.3%，為連跌2個月。註冊金額約16.07億元，按月增加約24.2%，主要是由於商舖市場錄得3宗大手註冊成交，包括有鄧成波家族以1.5億元將旺角道93-99號華懋王子大廈地下兩個舖位售出以及一內地投資者以5.28億元購入啟德沐泰街7號THE HENLEY的基座商場。

若按銀碼劃分，只有價值500萬元或以下及逾億元的的商舖註冊量錄得按月上升，前者錄得42宗註冊，按月上升約23.5%；後者錄得3宗登記，按月增加3宗註冊。至於其他板塊，跌幅最大的為介乎500萬以上至1,000萬元的物業，最新錄7宗註冊，按月跌53.3%；而跌幅最小的板塊為1,000萬以上至2,000萬元的物業，最新錄14宗登記，按月跌12.5%。

若按地區劃分，7月各區註冊登記宗數按月個別發展。港島區最新錄得20宗登記，按月急升66.7%，是唯一錄得上升的區域。九龍區和新界區7月分別錄得39宗及19宗註冊，按月減少約26.4%及13.6%。至於四核心區(中環、銅鑼灣、旺角及尖沙咀)的註冊成交則錄得9宗，按月下跌9宗。

美聯旺舖董事梁國文表示，美國7月份的通脹再度升溫，預料美國聯儲局或會再加息以遏制通脹，令高息環境持續，投資者對後市將會保持審慎態度。雖然本港第2季的本地生產總值(GDP)按年僅增長1.5%，但佔GDP比重最高的私人消費開支按年增加8.2%，反映消費活動繼續主導香港的經濟增長，相信商舖市場將持續受惠於本地的經濟增長，商舖註冊量將在目前的水平保持平穩。