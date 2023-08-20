極端天氣打擊農作物收成　物價升恐延長加息周期

今個夏天持續出現高溫，相信大家都感同身受，原因正是厄爾尼諾現象重臨，令全球多地出現不尋常極端天氣，炎熱、乾旱、大雨、水災在不同地區上演，部分更危及財物和人命。有金融機構更指出，在這背景下會打擊農作物收成，令通脹持續，使得加息周期被迫延長。

甚麼是厄爾尼諾現象？簡單地說，就是赤道中東太平洋海表面溫度持續升溫，令氣溫上升，造成極端天氣。聯合國世界氣象組織（WMO）7月時已指出，熱帶太平洋7年來首次形成厄爾尼諾狀態，並預測7至9月出現厄爾尼諾事件並持續到年底的可能性為90%，並且影響至少為中等強度。

澳新銀行發表報告表示，根據過往經驗，東南亞地區和印度會變得較為乾旱，令到水稻、小麥、糖和可可等耗水量高農作物先受其害，收成、產量減少的風險高懸。

值得留意的是，厄爾尼諾現象還可能對農作物以外的產品價格產生不利影響。澳新銀行舉例，用於動物飼料的穀物加價，將推升肉類價格。厄爾尼諾事件擾亂海洋溫度和洋流，將打亂海鮮供應鏈，而野生動物受高溫影響，可能導致產奶量降低並衝擊家禽生產。

泰國水稻產量看跌5.6%

該行提醒，如果價格壓力擴大，有可能擾亂通脹預期，就不能排除該地區恢復加息周期的可能性，特別是當本幣面臨壓力並加劇進口價格壓力的情況下。

至於本輪最受乾旱打擊經濟的東南亞國家，要數全球第二大大米出口國泰國。泰國在7月以前的降雨已較少，在其後厄爾尼諾現象出現後，當地已預計主要出產水稻的中部省份累計降雨量將減少40%。泰國商務部長朱林於8月初曾表示，今年水稻產量預計將較去年減少5.6%。

馬來西亞棕櫚油產受累

另外，以煮食、烘焙、加工食品甚至生物能源經常用到的棕櫚油為例，澳新銀行關注全球棕櫚油生產關鍵國家馬來西亞的供應。根據氣象部門資料，預計厄爾尼諾現象的頂峰將在2024年初到達。當地棕櫚油局警告更稱，該現象可能導致潛在減產達100萬至300萬噸，即按年少5至16%。回顧馬國在2015至2016年的厄爾尼諾強勁事件期間，棕櫚油產量下降了20%，情況不能小覷。

內地水災 料增糧食進口

內地方面，國際評級機構惠譽在報告指，中國夏季多地連場暴雨，今月5至6日提高洪水警戒級別的黑龍江、吉林和內蒙古3個省份佔2021年全國糧食產量的23%。其中黑龍江是內地最大的水稻產區，佔全國水稻產量達13.7%，玉米和大豆也是這些省份種植的主要糧食作物，2021年它們的產量分別佔內地玉米和大豆產量的37%和58%。

該行不違言，這將推高內地糧食價格，並可能推動今年下半年進口量適度增加，以部分抵銷潛在的產量損失，及預料內地需要調整大米和玉米的進口配額來使價格穩定。