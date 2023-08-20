新盤報捷！周末逾240宗成交　收票熾熱

新盤主導樓市，市場於周六、日(19、20日)錄逾240宗一手成交，包括周日推售全數標準戶的油塘新盤，單日沽出209伙。至於將軍澳日出康城項目亦整裝待發，連日收票理想，已錄逾千張入票，發展商透露有機會於周一(21日)加推單位。

●親海駅I今推全盤219伙標準戶 逾95%單位沽出

截至下午4時，親海駅I全數一房和兩房戶均已獲認購。而屬於項目II期向隅客的V組時段，有大手買家認購兩房及三房戶各1伙，涉及金額約2,000萬港元。項目最終售出209伙，佔發售單位逾95%。

長實執行董事趙國雄稱，對於銷售成績非常滿意。被問及今次未能沽清，他表示樓市基調較原先估計更疲弱，而是次未售出為三房向海單位，可能是由於售價較高，超出市場的負擔能力。他指，現時買家對樓價極度敏感，價位稍為高出預算即現卻步迹象，估計市場疲態將會維持。

資料顯示，項目截票收近9,000張入票，超額認購約40倍。是次發售的單位包括110伙一房戶、44伙兩房戶及65伙三房戶，實用面積273至736方呎，折實價由365.3萬至1,342.4萬元，折實平均呎價約15,939元。

●中原指逾半準買家為II期向隅客

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，該行出席率高近9成，當中上期向隅客佔一半以上，市場以剛需客為主，用家佔八成。

親海駅I質素較II期優越，部分單位享有海景，而發展商保持克制開價，料可承接上期全數沽清佳績。

他續稱，雖然市場充斥負面消息，如內房債務危機。但香港市民購買力及剛性需求仍在，只是信心不足，發展商近期亦因應市況調整開價，一般較市價低兩成已可獲理想反應，為樓市帶來正面作用，預料8月一手成交可達1,500宗，創今年次高。

●親海駅I開售：美聯料可即日沽清 有客人擬1400萬掃2伙

美聯物業住宅部行政總裁(港澳)布少明表示，親海駅I繼續以低價策略推出，搶佔市場焦點及購買力，加上市場不乏上期未能選購單位的向隅客，故項目料可延續銷情，全數單位有望即日沽清或售出大部分單位。

布續稱，今次該行佔五成為九龍區客戶外，亦有四成為新界區客，而港島客則佔約一成。另外，由於項目訂價吸引，加上位處市區，租賃潛力亦見不俗，投資客佔比較一般新盤高，佔約四成水平，料項目落成後呎租可達40元，租金回報率料達3厘水平。而該行有客人擬以約1,400萬元，購入兩伙兩房戶作為自用及長線投資。

8月在新盤熱賣帶動下，料全月一手成交量有望增至約1,500宗水平，較7月增逾一倍，並有望刺激購買力釋放，帶動二手交投。

●凱柏峰III暫超額認購逾7倍 預告或明日加推

信置執行董事田兆源表示，有機會於明日(21日)加推單位，目前有七成半入票客源，意向選擇兩房單位，預計加推單位會推出較多該類戶型。

●THE HOLBORN連沽6伙 單日吸金3743萬元

其中22樓B5室以642.04萬港元售出，呎價約25,178元；另一伙為10樓B3室，成交價600.78萬元，呎價約23,560元。

●BAKER CIRCLE‧GREENWICH售出6伙一房戶 售價最高561萬元

其中價格最高為18樓M室，實用面積264方呎，以561.24萬元售出，呎價21,259元。

●長沙灣睿峰兩房呎價29554元 創項目新高

鼎珮集團持有的長沙灣睿峰於周日(20日)售出1伙，項目東翼32樓B室，實用面積439方呎，兩房間隔，成交價逾1,297萬港元，呎價約29,554元，創項目呎價新高。發展商表示，樓市交投平穩向上，項目自2月初重啟銷售後，迄今累售85伙，套現金額直逼10億元，整個項目累售274伙。