【焗落重藥】內地3部門優化房貸政策　料重手減貸息止頽勢

內地房企如履薄冰，恐債務泡沫連環爆煲禍延整個金融體系之際，中國被迫採取更多措施阻止經濟下滑。3大金融機構中國人民銀行、國家金融監管總局及中國證監會聯手召開會議，聲言調整優化房地產信貸政策，及提醒金融機構主動加大貸款投放力度。業界普遍預估，周一出爐的貸款市場報價利率（LPR）將下調，與樓按有關的5年期LPR按月下調幅度甚至可能最多達0.2厘。

南韓設專組研內房風險

對於中國遭受美國圍堵，反而憂慮中方投放更多資源加速技術進步的南韓，據報正密切關注中國經濟變化。有指南韓政府成立專門工作組，關注內房金融風險對南韓市場的影響，指令由南韓副總理兼經濟財政部部長秋慶鎬下達，在其管轄的經濟政策局內設置「中國經濟情況組」。該工作組將在財政部的政策引領下與該國央行、產業通商資源部、金融服務委員會等部門保持緊密合作。

而南韓的金融監督院亦於上周四成立中國房地產金融風險監測工作組，當局認為，中韓經濟息息相關，碧桂園及恒大的債務風險，暫對南韓實體經濟和金融市場的直接影響或有限，但事態演變及內地政府如何應對，可能成為變數。

事實上，上周內地意外調降一年期中間借貸便利（MLF）利率0.15厘之後，市場預期今日LPR亦會相應調低，5年期以上LPR由4.2厘下調至4.05厘，一年期由3.55厘下調至3.4厘，下調幅度均為0.15厘。但有調查顯示，為提振岌岌可危的房地產業，5年期以上LPR減幅可能超過0.15厘，出現非對稱減息，更大程度減輕供樓負擔。