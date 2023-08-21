周樂樂：市場或有反彈機會　關注科技創新方向

過去一周，滬深兩市主要指數均下跌，其中，科創50與中小100指數跌幅較大均超過3.5%。申万一級行業中，5個行業上漲，26個行業下跌。漲幅前三的行業為環保、紡織服裝與輕工製造，跌幅前三行業為傳媒、計算機和電子。數據上看，上週市場風險偏好下降，市場情緒繼續偏弱。僅有小部分板塊小幅反彈，環保板塊上漲受益於市場預期央行對地方化債的支持力度上升，紡織服裝板塊上漲受益於人民幣貶值以及終端零售環境逐步回暖，而傳媒、電子等TMT板塊表現繼續偏弱。

國內方面，國內近期公布的經濟以及金融數據明顯走弱。在生產經營與投資消費方面，從7月數據上看無論是國內規模以上工業增加值增速，還是社會消費品零售總額與固定資產投資增速，這些指標數據均低於預期，說明國內在投資、消費、工業生產上增速全面放緩，體現了國內需求仍舊不足，經濟修復動能並無明顯提升。另外，國內在社融信貸數據方面表現較弱不及預期，反映出目前市場信心較弱，實體需求仍然十分疲軟，投資意願較低，市場活力有待刺激。整體來說，當前我國經濟發展面臨的形勢較為嚴峻，內需總體偏弱，外需不確定性上升，通縮風險正在升溫，在政策上需要一系列全方位、重量級的財政、貨幣和產業等方面的刺激政策來提振市場信心，穩定宏觀經濟大盤。近期央行再次啟動政策性降息，將常備借貸便利利率隔夜期、7天期以及1月期均下調10個點子，貨幣政策穩增長力度顯著加大，另外央行在二季度貨幣政策報告上表示將用好各項調控儲備工具，堅決防範匯率超調風險，此舉有望穩住人民幣匯率。預期國內後續財政、產業等刺激政策會繼續落實到位，有望逐步扭轉市場信心與趨勢。

國外方面，近期美聯儲公布的7月會議紀要顯示大多數美聯儲官員仍將高通脹視為美國經濟的持續威脅，與會者仍致力於將通脹率降至2%的目標，認為可能需要進一步加息。在美聯儲紀要公布後,10年期美債收益率飆升並且創下15年以來最高收盤收益率，反映出市場對美聯儲進一步加息的預期升溫，這些因素使使得市場短期會趨於謹慎。另外，近期美國銀行業正面臨多重壓力，穆迪下調多家美國中小銀行信用評級，惠譽警告稱數十家美國銀行的評級面臨被全面下調的風險，反映出在持續高利率環境下，市場對美國銀行業危機的憂慮在加劇。整體來說，預計美國高利率的環境將維持一段時間，資本市場短期需要消化目前金融環境的不明朗與高利率所帶來的壓力。

展望後市，美股市場短期因美聯儲鷹派言論可能繼續加息將趨於謹慎，而國內經濟恢復弱於預期，國內外需求依然疲軟，市場活力有待刺激。目前市場短期處於調整狀態，技術上可能出現超跌反彈的機會，但持續性仍然有待於觀察後續政策落地的情況。投資策略上，重點關注在政策刺激下走出低谷概率較大的行業，以及關注產業長期發展戰略清晰、政策重點支持以及具備科技創新的方向，如：智能駕駛、人形機械人、數字經濟等產業鏈。

勝利證券副首席運營官 周樂樂