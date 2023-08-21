領地控股重組集團與眉山宏大共同持有的7個物業項目

於建議交易完成後，集團將直接持有被收購公司97.46%股權，而非透過眉山海納持有該等股權。因此，集團於被收購公司的實際權益將由53.603%增加至97.46%。

公司預期出售事項將有利於公司加強其現金流，從而使公司能夠更好地應對任何未來挑戰並堅持其審慎經營策略。建議交易所得款項淨額將用作集團的一般營運資金，可進一步促進符合「保交樓」及「保經營」的要求。

另一方面，集團擬進行重組，以收購被收購公司擁有的已竣工物業項目的銷售控制權。由於該物業項目已進入預售階段，而公司對該物業項目的價格擁有最終控制權，董事會相信公司可於短期內實現回報最大化及補充現金流。該物業項目的後續銷售產生的銷售所得款項亦將用作集團的一般營運資金，以進一步促進符合「保交樓」及「保經營」的要求。

於公告日期，眉山宏大持有各出售公司45%股權，因此為各出售公司的主要股東。