港股黑期低水80點　油價上周跌逾2%

●踏入亞洲時段，美匯指數升0.04%，報103.41；港匯見7.8321；離岸人民幣(CNH)報7.3087；美元兌日圓處145.34；歐元報1.0873，英鎊報1.2738。金價處1,889.56美元。布油報84.71美元，紐油報80.61美元。比特幣(Bitcoin)升0.3%，報2.61萬美元。道指期貨跌10點。俗稱「黑期」的新加坡港股期指低水80點。

●道指上周五(18日)收報34,500點，升25點或0.07%；標指收報4,369點，跌不足1點或0.01%；納指收報13,290點，跌26點或0.2%。全周計，道指、標指、納指分別累跌2.2%、2.1%和2.6%。

●港股ADR指數按比例計算，收報17,806點，跌144點。

●8月恒生指數夜期收報17,794點，跌107點，低水157點，成交23,355張。

●紐約期油上周五收報每桶81.25美元，升0.86美元或1.07%，全周累計跌約2.3%；倫敦布蘭特期油收報每桶84.8美元，升0.68美元或0.81%，全周累計跌約2.8%。

●紐約期金上周五收報每安士1,916.5美元，升1.3美元或0.1%，全周累跌近1.6%。

●英國富時100指數上周五收報7,262點，跌47點或0.65%；德國DAX指數收報15,574點，跌102點或0.65%；法國CAC指數收報7,164點，跌27點或0.38%。

●南韓8月首20日晶片出口挫24.7%。

●新西蘭7月貿赤11億紐元。

●碧桂園財務狀況惹關注 消息稱帳面資金勉強可保交樓

●新盤報捷！周末逾240宗成交 收票熾熱

●十大屋苑周末兩日僅錄5宗成交 8屋苑零成交

●【初生之犢】調查：美Z世代青年人會對假期間工作感內疚

●東方日報B1：華復甦沉寂 料焗減貸息

●【東方日報產評】港穩經濟不宜遲 樓市撤辣待何時