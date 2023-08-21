港股曾挫300點　百度跌逾1%　東方海外瀉一成

內地減息力度遜預期，港股低開152點後跌幅一度擴至超過300點，恒生指數跌至17,631點的近9個月低位後反彈，暫跌約150點，於17,800點水平爭持。國企指數跌40點；科技指數受制4,000點阻力，暫跌20點，主板成交420億港元。

大型科網股跌幅收窄，百度跌1.7%；小米集團跌1.3%；美團跌0.6%；攜程跌0.4%；騰訊跌0.1%；阿里巴巴回穩。京東集團倒升0.2%。

金融股跟隨大市向下，友邦保險跌2.7%；中國平安跌2%；香港交易所跌1.6%；招商銀行跌1.4%；建設銀行跌1%；工商銀行跌0.9%；滙豐控股跌0.6%。

碧桂園據報目前資金勉強可做好保交樓，股價高開6.5%後回落，暫升2.6%；碧桂園服務升2.8%。其他內房股則受壓，龍湖集團跌0.5%；華潤置地跌1.1%；中國海外跌2.2%。

其他藍籌股方面，東方海外挫一成表現最差，公司上半年純利大跌8成。聯想集團績後連日捱沽，今早反彈2.9%。

【09:20】港股繼續尋底 ATMJ挫1至2% 碧桂園逆市揚

港股跌勢未止，恒生指數跌152點或0.85%，報17,798點，再創去年11月底以來新低；國企指數低開66點或1.08%，報6,080點；科技指數失守4,000點大關，跌56點或1.4%，報3,951點。

大型科網股領跌，京東集團跌2.6%；網易跌2.1%；百度跌2%；阿里巴巴跌1.5%；美團跌1.3%；騰訊跌1.2%；小米集團跌0.8%。

金融股跟隨大市向下，招商銀行跌2.1%；香港交易所跌1.1%；中國平安跌1%；友邦保險跌0.5%；工商銀行跌0.3%；滙豐控股及建設銀行跌0.2%。

碧桂園據報目前資金勉強可做好保交樓，股價彈6.5%，是表現最佳藍籌；碧桂園服務升0.5%。其他內房股則受壓，龍湖集團跌2.9%；華潤置地跌2.5%；中國海外跌1.7%。