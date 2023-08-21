【產經直播】美團及快手本周放榜　港股博反彈？

港股連跌多日，失守萬八關，短線博反彈？人民銀行今日(21日)剛公布8月貸款市場報價利率(LPR)，僅下調1年期LPR 0.1厘，與房貸相關的5年期以上LPR維持不變，不利大市氣氛？另外，市場亦關注在本周四(24日)起召開的全球央行年會Jackson Hole，聯儲局主席鮑威爾將就經濟前景發表講話，料對息率走向帶來啟示，勢必左右大市走勢？

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