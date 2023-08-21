【產經直播】美團及快手本周放榜 港股博反彈？
2023年08月21日 10:15
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港股連跌多日，失守萬八關，短線博反彈？人民銀行今日(21日)剛公布8月貸款市場報價利率(LPR)，僅下調1年期LPR 0.1厘，與房貸相關的5年期以上LPR維持不變，不利大市氣氛？另外，市場亦關注在本周四(24日)起召開的全球央行年會Jackson Hole，聯儲局主席鮑威爾將就經濟前景發表講話，料對息率走向帶來啟示，勢必左右大市走勢？
繼續有多隻科技股本周公布業績，美團(03690)、百度(09888)、快手(01024)、網易(09999)為市場焦點所在。綜合多間券商預測，美團(03690)料中期扭虧為營。投資者要留意外賣業務會否被競爭對手搶走？新業務收入增長能否保持強勁勢頭？至於百度，市場則關注其廣告收入及AI業務策略等。而快手早前已公布盈喜，預告上半年扭虧為盈，淨利潤最少5.6億人民幣，股價能否更上一層樓？另外，每年次季屬網絡遊戲傳統淡季，騰訊(00700)上周出爐的成績表，本地市場遊戲收入按年僅升3%，令市場失望，對本周放榜的網易(09999)又有無啟示？
除了科網股外，本周尚有多個板塊股份放榜，包括澳博控股(00880)、中國人壽(02686)、建設銀行(00939)、友邦保險(01299)、江西銅(00358)及紫金礦業(02899)等，邊隻值得留意？
此外，自8月以來，多間車廠先後宣布減價促銷，電動車市場又再掀起減價戰，前景令人擔憂？下周一(28日)派成績表的龍頭比亞迪(01211)，近期跌勢不止，走勢偏淡？吉利汽車(00175)早前公布與百度的「汽車機器人戰略合作項目」升級，推出「極越」品牌，亦無助股價。汽車股要如何部署？
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