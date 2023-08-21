減印花稅未夠？ 耀才倡港交所增24小時交易產品

他指，現已有多隻美股相關交易所買賣基金(ETF)、窩輪及牛熊證等產品在港上市，惟這類產品跟隨香港交易時間開市收市，故未能與實際美股交易時段銜接，增加兩地的差價，令投資者卻步，引致成交低迷，惟目前新加坡已有相關黑期交易。

他建議，港交所可優先將上述產品及香港期貨交易改為24小時，以與美股交易時段接軌，減低外圍市況不穩而帶來的風險，並藉此提升每日交易量，同時令香港可以與美國及新加坡等地的交易市場作良性競爭，發行商及券商亦可從中受惠。經過新冠疫情，券商已有居家工作及遙距工作的經驗，集團現有系統能支持有關運作，相信對港交所而言亦非難事。

有傳中國當局考慮下調股票交易印花稅稅率以提振股市信心，許氏指，全球實體及傳統經濟在新冠疫情後需時復元，環球交易所調低股票交易印花稅刺激交易額上升，成績亦有目共睹，直言港府於2021年疫情仍是高峰是調升股票印花稅是「莫名奇妙」，儘管調低股票印花稅不是股票市場問題的「靈丹妙藥」，甚至對大市短期刺激作用只有數百點，但「現時肯做仍可以同其他人(股票市場)競爭」，否則長遠會落後他人。

他作為從業員，當然想交易成本愈低愈好，若當局對下調股票印花稅對庫房收入有憂慮，建議可先減一邊，即只買入股份時照徵收現時0.13%稅率，沽貨不收稅。