內房炸彈2.0？商廈空置率攀升　今年完工樓面增兩成

中國自今年初全面解封以來，經濟疫後復甦進展不似預期，企業苦苦掙扎多大半年仍未見曙光，被逼縮減開支甚至倒閉告終，導致一線城市的辦公室需求大跌，租金亦顯著受壓。

外媒報道，根據房地產服務商第一太平戴維斯則表示，今年第二季上海頂級辦公室終止租約的租戶多過簽約的租戶，是自2015年以來首次出現的情況，目前上海頂級辦公室的空置面積達7,445平方米。另外，北京頂級辦公室率的空置率也連續3個季度上升。截至6月底，其空置面積為13,461平方米，為2015年以來的最高數字。深圳及廣州表現相對較好，主要因為該區的房東已經提前減租留住租客。

另一大行世邦魏理仕估計，自2018年以來，中國一線城市的辦公室租金已下跌15%至20%。該行表示，1月時預計中國因疫情解禁後，經濟復甦可望帶動辦公室需求強勁反彈。然而，內地經濟復甦力道不如預期，目前許多租戶在重簽新租約之前，都採取觀望態度，因此預期中國一線城市辦公室的租金將會進一步下跌。

越秀房地產投資信託基金指出，上半年辦公室租金收入為6.123億元人民幣，較去年同期下跌4%，當中以武漢的情況最嚴峻，旗下的武漢越秀財富中心租金收入較去年同期下降19.2%，而出租率下降至只有61.6%。

另一方面，內地辦公空的供應持續增長，現市況要消化新落成樓面是一項大挑戰。國家統計局上周公布的數據顯示，今年首7個月內地商廈完工面積較去年增長22%，截至7月底達到1,164萬平方米。然而，期內辦公室大樓銷售卻下降了18.3%，相關交易額下降了20.2%。截至7月底，仍有超過4,760萬平方米的辦公室樓面未售出，較去年同期增加了21.9%。