著名學者：美元最大威脅唔係來自人民幣　竟然係...

以美元為基礎的全球秩序近年遭受多方面挑戰，去美元化呼聲此起彼落。著名國際經濟史學家斯泰爾(Benn Steil)發表文章指出，美元目前最大的威脅不是其他競爭對手，而是美國政府本身。

斯泰爾警告，美國政治僵局和美元日益武器化，將推動「去美元化」趨勢，即其他國家共同削弱美元的主導地位。

國際貨幣基金組織(IMF)數據顯示，美元過去23年在全球外匯儲備中所佔的份額，已從72%降至59%。不過，Steil認為無論是歐元還是人民幣，目前不太可能與美元競爭；相反，他更擔心的是政治問題會削弱美元的吸引力。

評級機構惠譽本月初下調了美國的信用評級，警告上半年債務上限僵局，表明美國財政、治理品質惡化。另邊廂，美國政府在俄烏衝突爆發後，將俄羅斯的銀行從SWIFT支付系統中剔除，並凍結了俄羅斯的美元儲備，將美元武器化。

斯泰爾認為，情況就像過度使用抗生素會引發抗菌素耐藥性一樣，過度使用制裁會促使目標國家及潛在目標減少與美國金融體系的接觸。

美國暢銷書《貨幣戰爭(Currency Wars)》作者Jim Rickards也曾發表過與斯泰爾一致的論點。他提到，雖然中國努力削弱美元地位，惟「美元作為儲備貨幣的最大敵人，並不是其他國家，而是美國財政部。」

Rickards認為，美國財政部將美元武器化，凍結俄羅斯中央銀行及其他國家的儲備，令一些國家產生疑慮。若想摒棄美元作為儲備貨幣，唯一替代品就是黃金。