中國出生率下跌禍及新西蘭？呢間公司股價大瀉12%...

外媒報道，來自新西蘭的a2牛奶公司周一(21日)表示，隨着中國出生率下降及經濟復甦乏力，預計將導致本財年中國嬰兒配方奶粉市場出現雙位數下滑。

儘管如此，該公司在全年業績中表示，預計到明年將在中國這個不斷萎縮的嬰兒配方奶粉市場中獲得更大份額，該市場佔該公司銷售額近70%。該公司在新西蘭威靈頓的股價周一跌幅達12.3%，創2021年5月以來最大跌幅，跌至一年多以來最低。

行政總裁David Bortolussi在接受外媒訪問時表示，中國市場目前充滿挑戰，但預計長期會穩定。「即使(中國市場)未來確實會進一步下滑，最終也會穩定下來，並不會以目前速度繼續下降，我們仍擁有巨大的市場機會，以及分享收益的機會。」

該公司指，去年中國出生的嬰兒數量較之前一年下降10%至960萬，預計今年將進一步下降，此乃由於新冠疫情的滯後影響、充滿挑戰的宏觀經濟狀況及年輕人失業率。該公司又指，中國市場的競爭也正加劇。

此外，該公司表示，在亞洲的整體收入增長38%，不過中國整體配方奶粉市場的價值下降約14%。

自去年底中國結束清零政策後，經濟復甦緩慢，中國父母愈來愈青睞本土嬰兒配方奶粉，為a2牛奶公司等構成阻力。