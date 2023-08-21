李智祥：恒指若失守17500點　下站或見...

種子資本高級投資顧問李智祥表示，恒指上周跌穿萬八關，走勢一浪低於一浪，目前市場正關注中美問題有否緩解；另外中央會否減息，或就穩定內房債務上等問題出招救市。李預計本周恒指繼續尋底格局，上周末人行、中證監等機構開會，要求加大貸款力度，以調整房地產信貸政策，消息有望為港股帶來支持，恒指第一個支持位17,500點，若然失守，下個支持位為16,600點至16,800點水平。他補充，本周要留意內銀及內險股業績，以及南非金磚領導人峰會，外界關注本次峰會會否聚焦「去美元化」等議題，將會影響日後環球各國貨幣兌換美元走勢。