李智祥：恒指若失守17500點 下站或見...
2023年08月21日 11:11
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種子資本高級投資顧問李智祥表示，恒指上周跌穿萬八關，走勢一浪低於一浪，目前市場正關注中美問題有否緩解；另外中央會否減息，或就穩定內房債務上等問題出招救市。李預計本周恒指繼續尋底格局，上周末人行、中證監等機構開會，要求加大貸款力度，以調整房地產信貸政策，消息有望為港股帶來支持，恒指第一個支持位17,500點，若然失守，下個支持位為16,600點至16,800點水平。他補充，本周要留意內銀及內險股業績，以及南非金磚領導人峰會，外界關注本次峰會會否聚焦「去美元化」等議題，將會影響日後環球各國貨幣兌換美元走勢。
國藥控股(01099)加入恒指成分股，李表示，最近因內地對醫藥股板塊進行打貪活動而令國藥股價受壓，雖然染藍具一定支持作用，但效果未必很大，料短期內會維持橫行格局，上方23.5元至25元有一定阻力，有貨的股民，若股價跌穿上周低位就要先止蝕。
科指成份股將踢走瑞聲科技(02018)，李指自去年開始，基金經理或散戶都開始拋售瑞聲，過去半年股價在橫行區上落，被剔出對其未必有太大影響。至於新加入的攜程集團(09961)，股份年初開始位處上升軌道，加入國企指數對股價有一定刺激作用，至於能否破頂，要視乎內地旅遊業復甦可否持續，李相信，攜程受暑假檔期帶動，今季業績表現不會太差，短期股價向上機會較大，若港股及A股完成尋底，攜程表現有機會優於大市。