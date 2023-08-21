【高盛推介】騰訊見1個月低位　資金連日吸納

高盛(亞洲)有限責任公司：騰訊控股今(21日)早下試320港元關口，最低曾見320.2元的一個月低位。現跌幅收窄，報322元，跌約0.9%。

騰訊於上周三公布今年中期業績，當中次季營業額達1,492.08億元人民幣，按年升11.3%；非國際財務報告準則公司權益持有人應佔盈利達375.48億元人民幣，按年升33%，勝市場預期。及後有券商指廣告業務表現強勁，按年升34%，及料本地遊戲收入於第三季可回復增長。上周四股價業績後低開高走，自320元水平拉升至超過330元水平收市。

觀察個股輪證資金流向，騰訊好倉於上周獲資金連日吸納，5個交易日皆錄得資金流入，合共約6,370萬元。淡倉於上周四錄得約720萬元資金流入後，上周五獲資金轉向沽出。

觀察港股通資金流向，騰訊於上周五繼續獲北水買入，錄得約3.3億元資金淨買入。

騰訊購19275，行使價350.2元，2023年12月22日到期，實際槓桿7.8倍，貼價。

騰訊購17302，行使價370元，2023年11月30日到期，實際槓桿9.9倍，中期。

騰訊購17229，行使價381元，2023年11月3日到期，實際槓桿12.4倍，高槓桿。

騰訊牛64824，收回價295元，行使價292.2元，換股比率500，槓桿比率9.9倍，相近收回價牛證中槓桿最高。

騰訊牛65137，收回價280元，行使價277.2元，換股比率500，槓桿比率6.6倍，相近收回價遠牛中槓桿最高。

騰訊沽15526，行使價299.8元，2023年11月27日到期，實際槓桿8.6倍，貼價。

騰訊沽16028，行使價288.68元，2023年12月19日到期，實際槓桿8.2倍，中期。

騰訊熊52287，收回價340元，行使價343元，換股比率500，槓桿比率14.6倍，近熊。

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