蒙古能源遭追稅逾4億元　擬向稅務機構提上訴

根據上述的通知書，蒙古稅務局通知MoEnCo，當局近期已完成對MoEnCo於2017年至2020年期間的常規稅務審計，包括銷售收入、未變現匯兌虧損、特許權使用費等。根據稅務審計結果，蒙古稅務局通知MoEnCo應繳稅款總額為約5,210萬美元(包括相關期間的補加稅和罰款)（約4.06億港元）。

收到上述通知書後，MoEnCo立即研究稅務調查結果所屬性質及所涉及的爭議，並且向專家徵求初步意見。根據專業意見及MoEnCo的初步審核和評估，MoEnCo將不會接受稅務審計的調查結果，並擬向蒙古稅務機構提交上訴通知書。集團現正審閱蒙古稅務局的調查結果，並向蒙古的稅務和法律專家索取更詳細及全面的專業意見。

截至今日，公司並未在會計記錄計提補加稅，有待其稅務和法律專家進行全面徹底的評估。按公司參考目前所得資料進行的初步評估，除為可能需要繳付的全部或部分補加稅金額作撥備之外，該稅務審計的調查結果不會對集團的營運產重大不利影響，惟須視乎MoEnCo將採取的任何進一步行動而定。