長實中港齊散貨！傳北京御翠園擬低開一成推售
2023年08月21日 13:23
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長實集團(01113)油塘新盤親海駅以「平爆價」出擊，即時引來市場高度關注，原來集團的促銷行動在內地同時進行。內媒引述市場消息指，長實位於北京的豪宅項目「御翠園」經過22年開發，近日也將開售，不但定價調低近一成，更取消買家資格驗證，再度令市場揣測該公司加快賣樓。
據內媒報道，御翠園位於北京市朝陽區，該項目地皮由和記黃埔於2001年時以7億元人民幣(下同)奪得，總面積約40萬方米，樓面價格每方米僅1,750元。在經歷22年漫長的開發期後，該項目現時的最低擬售均價為每方米90,672.35元。這意味該項目地皮價值已經暴漲50倍。
報道指，之前御翠園預告開售時，市傳定價至少在每方米10萬元起。不過，項目最新獲批預售價顯示，御翠園共有9幢，共473個單位。9幢樓獲批的售價每方米介乎9.06萬至9.97萬元之間。與之前市場傳聞相比，御翠園定價低近一成。
報道又指，御翠園跟同區二手樓盤比較，價格上有一定競爭力存在一定優勢。據悉，項目周邊的北京星河灣每方米售價約9.9萬元、觀湖國際每方米約10萬元起，泛海國際每方米11萬元起。