長實中港齊散貨！傳北京御翠園擬低開一成推售

據內媒報道，御翠園位於北京市朝陽區，該項目地皮由和記黃埔於2001年時以7億元人民幣(下同)奪得，總面積約40萬方米，樓面價格每方米僅1,750元。在經歷22年漫長的開發期後，該項目現時的最低擬售均價為每方米90,672.35元。這意味該項目地皮價值已經暴漲50倍。

報道指，之前御翠園預告開售時，市傳定價至少在每方米10萬元起。不過，項目最新獲批預售價顯示，御翠園共有9幢，共473個單位。9幢樓獲批的售價每方米介乎9.06萬至9.97萬元之間。與之前市場傳聞相比，御翠園定價低近一成。

報道又指，御翠園跟同區二手樓盤比較，價格上有一定競爭力存在一定優勢。據悉，項目周邊的北京星河灣每方米售價約9.9萬元、觀湖國際每方米約10萬元起，泛海國際每方米11萬元起。