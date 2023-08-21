【高盛推介】平保連跌8日創逾半年新低　好淡倉部署

高盛(亞洲)有限責任公司：中國平安本月10日起連跌，今日(21日)早段曾低見43.5港元，繼上周四再創8個月新低。現報44.1元，跌約3%，目前為連續第8日下跌，累計至今跌逾15%。平保公布今年首7個月，旗下四家控股子公司原保險合同保費收入合共5,213.46億元人民幣，按年增加7.2%。

觀察個股輪證資金流向，平保好倉於上周獲資金持續吸納，5個交易日皆錄得資金流入，合共約2,000萬元。淡倉於上周四錄得約70萬元資金流入後，上周五獲資金轉向沽出。

由於平保股價再創新低，投資者在部署時應重新審視產品條款，避免盲目選擇早前留意，但已不適合現況部署的條款產品。

平安購18307，行使價55.6元，2025年5月22日到期，實際槓桿3.6倍，最貼價條款、長年期。

平安購18003，行使價58.05元，2023年10月26日到期，實際槓桿13.1倍，低面值、高槓桿。

平安牛61072，收回價40元，行使價39.4元，換股比率100，槓桿比率10.3倍，相近收回價牛證中槓桿最高。

平安牛59878，收回價35元，行使價34.4元，換股比率100，槓桿比率4.9倍，相近收回價遠牛中槓桿最高。

平安沽29272，行使價45.95元，2023年12月20日到期，實際槓桿4.7倍，低面值。

平安熊63885，收回價60元，行使價60.6元，換股比率100，槓桿比率2.7倍，相近收回價熊證中槓桿最高。

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