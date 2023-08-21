誓保運算力十強！英國擬斥資10億搶購AI晶片

繼中東兩大產油國沙特阿拉伯及阿聯酋狂掃英偉達人工智能(AI)晶片，老牌工業國英國亦不甘後人，加入搶晶片行列，誓保全球運算力十強之位。

外媒報道，為了在全球運算能力競賽中趕上其他國家，英國計劃斥資1億英鎊(約9.98億港元)購入數千顆高性能AI晶片。英國政府官員已經與英偉達、AMD及英特爾等IT巨頭展開討論，以建立國家級的「AI研究資源」，進一步推動首相辛偉誠想要將英國打造成AI領域全球領導者的計劃。

據了解，上述工作由科學資助機構英國研究與創新署(UK Research and Innovation)牽頭，已進入與英偉達談判的後期階段。英偉達晶片能夠為ChatGPT等AI模型提供動力，英國政府計劃向其採購多達5,000個GPU，暫時未知將會購入的晶片型號。

據外媒3月時的報道，有報告指出，英國整體運算能力在全球排行榜上已由2005年的第三位，降至2022年的第十位。研究人員能夠使用的高端英偉達晶片不足1,000顆，政府應盡快提供至少3,000個「頂級規格」的GPU。

英國媒體上周報道，沙特及阿聯酋加入了全球AI軍備競賽，正在購買數以千計的英偉達AI晶片。沙特已經通過阿卜杜拉國王科技大學購買了至少3,000顆英偉達H100晶片；阿聯酋也購入了一批新的英偉達晶片。以該兩個海灣大國的財力，要發展成為全球前列的AI大國不是夢。若英國再不思進取，跌出全球運算力大國十強只是時間問題。