道期升66點 油價漲近1% 離岸人幣處7.32
2023年08月21日 16:15
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美匯指數報103.307；港匯見7.8348；離岸人民幣(CNH)報7.3277；美元兌日圓報145.63；歐元處1.0883；英鎊報1.2714。金價報1,887.86美元。油價升近1%，布油報85.53美元，紐油處81.34美元。比特幣跌0.85%至26,071美元。道指期貨升66點。
焦點數據：
16:30 香港7月綜合消費物價指數
●恒生指數全日收報17623點，跌327點或1.8%，主板成交超過1,085億元，兩大跌幅股份依次為跌5.6%的東方海外，以及跌5.4%的信義光能。https://reurl.cc/7kG8K5
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●內地「非對稱減息」，滬深三大指數齊挫逾1%收市。滬綜指失守3,100點關口，收報3,092點，跌38點或1.24%，成交額2,937億元人民幣(下同)。https://reurl.cc/jDzErD
內地經濟：
●人行下調8月份1年期LPR，另逆回購340億人幣。
●內地「非對稱減息」舉措，市場應該點解讀？
●內地至少10家基金自購旗下基金救市。
●憂慮內房風險升溫，高盛降MSCI中國指數全年盈測。
●中國出生率下跌禍及新西蘭？呢間公司股價大瀉12%...
●內房炸彈2.0？商廈空置率攀升，今年完工樓面增兩成。
●瑞銀汪濤再削內地GDP預測，主要受呢個行業拖累...
外地經濟：
●誓保運算力十強！英國擬斥資10億搶購AI晶片。
●著名學者：美元最大威脅唔係來自人民幣，竟然係...
企業消息：
●傳花旗計劃架構重組，機構客戶事業部門一拆三。
●Threads活躍用戶急跌，計劃本周推網頁版。