道期升66點　油價漲近1%　離岸人幣處7.32

2023年08月21日 16:15
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    美匯指數報103.307；港匯見7.8348；離岸人民幣(CNH)報7.3277；美元兌日圓報145.63；歐元處1.0883；英鎊報1.2714。金價報1,887.86美元。油價升近1%，布油報85.53美元，紐油處81.34美元。比特幣跌0.85%至26,071美元。道指期貨升66點。
    焦點數據：
    16:30 香港7月綜合消費物價指數
    ●恒生指數全日收報17623點，跌327點或1.8%，主板成交超過1,085億元，兩大跌幅股份依次為跌5.6%的東方海外，以及跌5.4%的信義光能。https://reurl.cc/7kG8K5
    -長實中港齊散貨！傳北京御翠園擬低開一成推售。
    -減印花稅未夠？耀才倡港交所增24小時交易產品。
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    ●內地「非對稱減息」，滬深三大指數齊挫逾1%收市。滬綜指失守3,100點關口，收報3,092點，跌38點或1.24%，成交額2,937億元人民幣(下同)。https://reurl.cc/jDzErD
    內地經濟：
    ●人行下調8月份1年期LPR，另逆回購340億人幣。
    ●內地「非對稱減息」舉措，市場應該點解讀？
    ●內地至少10家基金自購旗下基金救市。
    ●憂慮內房風險升溫，高盛降MSCI中國指數全年盈測。
    ●中國出生率下跌禍及新西蘭？呢間公司股價大瀉12%...
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    ●內房炸彈2.0？商廈空置率攀升，今年完工樓面增兩成。
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    ●瑞銀汪濤再削內地GDP預測，主要受呢個行業拖累...
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    外地經濟：
    ●誓保運算力十強！英國擬斥資10億搶購AI晶片。
    ●著名學者：美元最大威脅唔係來自人民幣，竟然係...
    https://reurl.cc/M8pQon
    企業消息：
    ●傳花旗計劃架構重組，機構客戶事業部門一拆三。
    ●Threads活躍用戶急跌，計劃本周推網頁版。