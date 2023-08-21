道期升66點 油價漲近1% 離岸人幣處7.32

美匯指數報103.307；港匯見7.8348；離岸人民幣(CNH)報7.3277；美元兌日圓報145.63；歐元處1.0883；英鎊報1.2714。金價報1,887.86美元。油價升近1%，布油報85.53美元，紐油處81.34美元。比特幣跌0.85%至26,071美元。道指期貨升66點。

焦點數據：

16:30 香港7月綜合消費物價指數

-長實中港齊散貨！傳北京御翠園擬低開一成推售。

-減印花稅未夠？耀才倡港交所增24小時交易產品。

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內地經濟：

●人行下調8月份1年期LPR，另逆回購340億人幣。

●內地「非對稱減息」舉措，市場應該點解讀？

●內地至少10家基金自購旗下基金救市。

●憂慮內房風險升溫，高盛降MSCI中國指數全年盈測。

●中國出生率下跌禍及新西蘭？呢間公司股價大瀉12%...

●內房炸彈2.0？商廈空置率攀升，今年完工樓面增兩成。

●瑞銀汪濤再削內地GDP預測，主要受呢個行業拖累...

外地經濟：

●誓保運算力十強！英國擬斥資10億搶購AI晶片。

●著名學者：美元最大威脅唔係來自人民幣，竟然係...

企業消息：

●傳花旗計劃架構重組，機構客戶事業部門一拆三。

●Threads活躍用戶急跌，計劃本周推網頁版。