【收市開Show】港股低處未算低 要跌到幾時？
2023年08月21日 16:44
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人行不對稱下調LPR利率，未符合預期，一年期LPR利率下調0.1厘，至3.45厘，5年期以上利率則維持不變，市場原先預期均下調15個基點，港股再插水。恒指周一(21日)低開152點，跌幅一度擴大至363點，收市仍跌327點，報17,623點，成交1,085億元，港股出現見底信號未？下個支持位？本周有咩因素要睇實？
恒指季檢結果出爐，獲染藍的國藥控股(01099)逆市升2.3%，股份值得跟進？受債務危機所困的碧桂園(02007)則被剔出恒指成分股，同系碧桂園服務(06098)就未被剔除，仍維持藍籌地位，恒指季檢是否符合預期？科指將剔除瑞聲科技(02018)，股價挫5.2%，前景不被看好？而攜程集團(09961)獲納入國企指數，有望續受惠旅遊復甦，睇高一線？
小鵬(09868)上季總收入按季升26%至50.63億元人民幣，按年跌32%，虧損由第一季23.37億元人民幣擴大至28.05億元人民幣，季度毛利率為負3.9%。績後大行睇法不一，美銀、高盛均給予「買入」評級，摩通認為上季盈利遠遜預期，料毛利率或至今年第四季才轉正，下調其目標價至64元，評級「中性」，業績點拆解？小鵬今日拗腰倒升，反映市場仍睇好？其他車股可撈底嗎？
本星期業績陸續有來，快手(01024)將於周二(22日)放榜，快手上月底已發盈喜，市場料廣告復甦理想、電商商品交易總額繼續擴大，近日股價由70元以上高位回吐至60元附近，值得低吸嗎？另外，美團(03690)、友邦(01299)將於周四(24日)公布第二季業績，市場預估美團經調整溢利按年倍增，惟按季有所收縮，美團業績唔值博？友邦可憧憬新業務價值增加，刺激股價反彈？
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