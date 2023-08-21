【收市開Show】港股低處未算低　要跌到幾時？

人行不對稱下調LPR利率，未符合預期，一年期LPR利率下調0.1厘，至3.45厘，5年期以上利率則維持不變，市場原先預期均下調15個基點，港股再插水。恒指周一(21日)低開152點，跌幅一度擴大至363點，收市仍跌327點，報17,623點，成交1,085億元，港股出現見底信號未？下個支持位？本周有咩因素要睇實？

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