屋宇署6月批出13份建築圖則 屯門柳園可建近15萬呎住宅樓面
2023年08月21日 16:58
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屋宇署6月共批出13份建築圖則，包括7項住宅及商住發展，以及1項商業發展等。其中，規模較大為屯門青山公路青山灣段436號柳園舊址，准發展一幢23層住宅及綜合用途大廈，另連3層平台及一層地庫，提供總樓面面積約155,310方呎，當中住宅樓面佔約148,130方呎。
市區批出多項住宅物業重建建築圖則。恒基地產(00012)的中環伊利近街33至39號地盤，修訂圖則獲批，可建一幢26層高另連一層地庫的商住物業，涉及總樓面面積約42,499方呎，提供約1,423方呎商用樓面。
爪哇控股(00251)或有關公司持有的渣甸山大坑道89至93號龍風臺，亦准重建5幢5層高住宅物業，全數建於一層地庫之上，提供住宅樓面共約21,425方呎。
而鴨脷洲平瀾街2至4號A及好景街26至28號，獲批建築圖則，可重建一幢23層高商住大廈，涉及總樓面面積約33,868方呎，當中非住用面積佔約4960方呎。其中，平瀾街2號及好景街26至28號舊樓，於今年有財團透過強制拍賣以1.57億元投得。
去年由金楓集團以逾4.04億元強拍投得的九龍城嘉林邊道28A及28B號舊樓，佔地約10,070方呎，也獲批出最新建築圖則，可重建一幢4層高住宅，涉及樓面面積約27,030方呎。
另外，中環威靈頓街64至70號地盤，批建一幢23層高商廈，涉及樓面面積約49,141方呎。該項目早年南豐發展或有關公司以約6.8億元購入。