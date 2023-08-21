屋宇署6月批出13份建築圖則　屯門柳園可建近15萬呎住宅樓面

屋宇署6月共批出13份建築圖則，包括7項住宅及商住發展，以及1項商業發展等。其中，規模較大為屯門青山公路青山灣段436號柳園舊址，准發展一幢23層住宅及綜合用途大廈，另連3層平台及一層地庫，提供總樓面面積約155,310方呎，當中住宅樓面佔約148,130方呎。

而鴨脷洲平瀾街2至4號A及好景街26至28號，獲批建築圖則，可重建一幢23層高商住大廈，涉及總樓面面積約33,868方呎，當中非住用面積佔約4960方呎。其中，平瀾街2號及好景街26至28號舊樓，於今年有財團透過強制拍賣以1.57億元投得。

去年由金楓集團以逾4.04億元強拍投得的九龍城嘉林邊道28A及28B號舊樓，佔地約10,070方呎，也獲批出最新建築圖則，可重建一幢4層高住宅，涉及樓面面積約27,030方呎。

另外，中環威靈頓街64至70號地盤，批建一幢23層高商廈，涉及樓面面積約49,141方呎。該項目早年南豐發展或有關公司以約6.8億元購入。