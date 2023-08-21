長江證券融資IPO保薦有缺失　遭證監罰2000萬

再有中小型保薦人投行被處分！長江證券融資因擔任6宗上市申請的保薦人，並履行其職責期間干犯嚴重且廣泛的缺失，遭香港證監會譴責，且處以罰款2,000萬元，並局部暫時吊銷長江證券融資的牌照，該行不得為任何證券在聯交所的上市申請擔任保薦人，由2023年8月18日起計為期一年，或直至證監會信納其就其保薦人相關業務具備足夠的監控措施和程序以確保其遵循相關法律及監管規定為止，期限以兩者較長為準。

長江證券融資於2015年9月至2017年12月期間，任太平洋礦產、萬創國際、恒昇昌建設的主板上市申請，以及亞太網絡資訊、恆電控股及百應租賃的創業板上市申請獨家保薦人。聯交所拒絕太平洋礦產的申請，並發回了亞太網絡資訊及百應租賃的申請。恆電、萬創及恒昇昌的申請在各自呈交6個月後失效。

證監會指，調查發現長江證券融資未有在太平洋礦產、萬創及恒昇昌的上市申請中進行一切合理盡職審查；未有向太平洋礦產、恆電及百應租賃就其符合所有相關上市資格提供適當意見及指引；沒有確保太平洋礦產、亞太網絡資訊及萬創的招股章程申請版本已披露所有重大資料；及就其聲稱在全部六宗上市申請中已進行的盡職審查工作備存妥善紀錄。

證監會直言，若非考慮到長江證券融資的財務狀況，原應對其施加更高的罰款額。在決定採取有關紀律處分時，已考慮到該行所犯的保薦人缺失，涉及在兩年零三個月內呈交的6宗上市申請；該行所犯的保薦人缺失涉及範圍廣泛且嚴重：有需要向業界及市場傳遞具阻嚇力的強烈訊息，表明證監會不會姑息保薦人缺失；該行在解決證監會提出的關注事項時表現合作，包括同意委聘獨立的檢討機構，以檢討其進行保薦人業務的政策、程序及常規；及其過往並無遭受紀律處分的紀錄。