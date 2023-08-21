內地首7月國土使用權出讓收入按年跌19%

財政部公布數據顯示，1至7月累計，全國政府性基金預算收入28,596億元人民幣(下同)，按年下降14.3%。分中央和地方看，中央政府性基金預算收入2,214億元，按年增長2.6%；地方政府性基金預算本級收入26,382億元，按年下降15.5%，其中，國有土地使用權出讓收入22,875億元，按年下降19.1%。

另1至7月印花稅2,679億元，出讓下降8.3%。其中，證券交易印花稅1280億元，按年下降30.7%。1至7月土地和房地產相關稅收中，契稅3,555億元，按年增長4.2%；房產稅2394億元，按年增長6.5%；土地增值稅3651億元，按年下降16.4%；耕地佔用稅720億元，按年下降20.3%；城鎮土地使用稅1405億元，按年下降4%。

期內，全國一般公共預算收入139,334億元，按年增長11.5%。其中，稅收收入117,531億元，按年增長14.5%；非稅收入21,803億元，按年下降2.3%。1至7月累計，全國一般公共預算支出151,623億元，按年增長3.3%。分中央和地方看，中央一般公共預算本級支出19617億元，按年增長6.2%；地方一般公共預算支出132006億元，按年增長2.9%。