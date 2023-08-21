螞蟻有份！售賣機友寶在線第三度申港上市

螞蟻集團有份投資的內地自動售賣機製造商友寶在線(Ubox Online)第三度向聯交所提交上市申請，高盛、中信建投國際及華泰國際任聯席保薦人。友寶在線曾於去年5月及12月申請上市。據中國證監會官網，已於本月3日對其境外上市發行備案予以確認。去年曾有外媒指，其擬集資3億至5億美元(約23.4億至39億港元)。

最新初步招股資料顯示，該公司上半年虧損擴大至1.52億元人民幣(下同)，上年同期蝕1.27億元；收入按年升9.6%至12.53億元。值得留意的是，其上市前獲螞蟻集團全資附屬公司上海雲鑫投資，涉資11.2億元，持股比例為16.68%，投票權為9.81%。

集資所得將於未來兩年內開設6萬個新點位及約120至160個新倉庫；進一步提升研發能力；作戰略投資或收購，目標為中型或以上智能零售平台營運商；以及一般營運用途。

另外，據中證監資料，友寶在線擬發行不超過2.9億股境外上市普通股，並在香港聯合交易所上市。公司211名股東擬將所持合計逾6.1億股境內未上市股份轉為境外上市股份，並在香港聯合交易所上市流通。