中國心連心化肥：下半年國際需求強 化肥價較高
2023年08月21日 17:58
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中國心連心化肥(01866)執行董事張慶金於業績會議預期，下半年化肥價格會較上半年表現佳，主要因為受下半年國際銷售需求強勁，原材料價格回復平穩所拉動。化工品方面，上半年受經濟環境影響，令產品盈利能力大幅下降，而目前甲醇、三聚氰胺等價格已有明顯轉好情況，大多實現盈利，預期下半年價格走勢會較上半年好，認為公司具行業競爭力，同時亦擁有差異化優勢。
公司執行董事閆蘊華表示，基於國家政策有所放鬆，行業預期今年尿素總出口量將按年升30%至達300萬噸，而公司於上半年的出口量達7萬噸，當中包括高效尿素及車用尿素，預期下半年會進一步增加。她又指，上半年生產成本與同業維持10至12%優勢，相信下半年盈利能力會有所提升。
項目建設方面，公司在新鄉基地年產能70萬噸尿素項目預計今年第4季度建成投運，而遼寧葫蘆島基地百萬噸生態肥1期項目正有序籌建中，預計今年底完工投產。根據公司「雙降」要求，將合理的配置項目資金，既要充分平衡風險與發展的關係，科學把控投資節奏與結構，又要確保現金流與投資需求相匹配，實現負債率及有息負債指標雙降。