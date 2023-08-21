全球倉庫租金一年貴10%　倫敦稱冠　香港位列...

全球通貨膨脹持續高漲，倉庫租金漲幅更為嚴重。外媒引述第一太平戴維斯（Savills Plc）數據，截至6月份止一年，倉庫總成本（計及租金、服務費和稅收）上漲了10%。當中，英國倫敦倉庫租金為迄今全球最貴的城市，香港位列第四。

數據顯示，在統計城市中，英國倫坐擁最昂貴倉庫寶座，每平方英尺41.68美元（約325港元）；澳洲悉尼排名第二位，每平方英尺27.44美元（約214港元），第三至七位依序為美國洛杉磯、香港、美國新澤西州、日本東京和杜拜。

報道指出，零售業務恢復並轉向線上，加上製造商再重新評估供應鏈的地緣政治風險因素，儘管全球經濟增長開始放緩，但倉庫租金仍然上漲。不過，有迹象表明倉庫成本上漲速度正在放緩，今年上半年總成本上漲了4.4%，而截至去年12月的半年漲幅為5.4%。

第一太平戴維斯表示，雖然倉庫物業成本上漲的速度可能正在放緩，但成本上漲將會持續下去。長遠而言，即使在物價相對低的地區，人口增長和結構趨勢轉變，進而刺激商品和服務的需求，利好倉庫租金走勢。