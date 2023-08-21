上半年私宅動工量7535伙　按年多25%屬5年同期最多

根據政府最新數據，2023年6月有4個私人住宅項目動工，涉及2,579伙，比5月的1,779伙，大增近45%，亦為自2021年11月後的19個月新高，動工量連升兩個月。利嘉閣地產研究部主管陳海潮表示，該情況主要是受惠月內有單一大型項目動工所帶動。

今年第二季累積動工量達5,619伙，為約6個季度最多。至於今年首6個月，累積動工量達7,535伙，較去年同期的5,996伙大升約25.7%，為約5年同期最多。

有關數據顯示，六月動工項目包括規模最大的觀塘安達臣道對出地盤，扣除當中撥作港人首置上車盤的1,000伙後，涉及私宅有1,926伙。其次是元朗十八鄉路及大棠路項目涉及594伙。而大角咀界限街2C至2D號及上水金錢村項目，分別提供58伙及1伙，亦已展開上蓋建築工序。

連同上述項目，2023年上半年全港共有21個私宅項目動工，當中以九龍區的施工單位數量最多，涉及5個項目合共3,605伙，佔整體比例約47.8%。新界區亦有5個私宅項目動工，單位量2,001伙，佔比近26.6%。而港島區期內有多達11個私宅項目動工，涉及單位1,929伙，佔比約25.6%。

陳指出，動工量一洗去年第四季及今年初的頹勢，於3月起步連月追落後，反映發展商加快動工步伐，預期不少項目將在下半年陸續動工，相信全年有關數字可衝破1.5萬伙水平。