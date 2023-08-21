中基長壽科學配售予前執董　認疏忽致違反上市規則

該公司解釋，在配售事項中進行獨立性檢查時，已審閱配售代理提供的承配人名單，但未有發現名為OKU Energy Limited的公司承配人由蔡藝華全資擁有，僅依賴配售代理確立配售事項中承配人的獨立性。董事認為，未遵守上市規則的情況是由於疏忽所致。

公司指，非常重視此次事件，並已採取以下補救措施，來加強內部控制，以避免日後的集資活動發生類似情況，包括將不時於適當時候更新「關連人士」名單，並將有關交易前12個月內辭任的前董事視為關連人士加入名單；將要求任何擬在相關集資活動中進行投資的公司提供股東及董事的詳細資料，倘公司對所提供的資料存有疑問，或該公司未能提供進一步資料以確定其最終實益擁有人身份，公司將拒絕或不接受其投資。