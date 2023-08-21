中基長壽科學配售予前執董 認疏忽致違反上市規則
2023年08月21日 19:59
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中基長壽科學(00767)公布，於今年5月2日完成配售後發現，公司前非執行董事的蔡藝華透過OKU Energy Limited，在配售中認購100萬股股份，佔公司緊接配售事項前及緊隨配售事項後已發行股份的0.02%。根據上市規則，蔡氏於配售事項前12月個月內出任公司董事，故構成關連交易，惟公司未有作出申報，違反了上市規則。
該公司解釋，在配售事項中進行獨立性檢查時，已審閱配售代理提供的承配人名單，但未有發現名為OKU Energy Limited的公司承配人由蔡藝華全資擁有，僅依賴配售代理確立配售事項中承配人的獨立性。董事認為，未遵守上市規則的情況是由於疏忽所致。
公司指，非常重視此次事件，並已採取以下補救措施，來加強內部控制，以避免日後的集資活動發生類似情況，包括將不時於適當時候更新「關連人士」名單，並將有關交易前12個月內辭任的前董事視為關連人士加入名單；將要求任何擬在相關集資活動中進行投資的公司提供股東及董事的詳細資料，倘公司對所提供的資料存有疑問，或該公司未能提供進一步資料以確定其最終實益擁有人身份，公司將拒絕或不接受其投資。