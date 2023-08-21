屯門兩房放賣2年乏問津　終劈價210萬沽出

二手業主接受現實，開始劈價沽貨。屯門海翠花園兩房單位，為求出貨，約2年間劈價210萬元，終以620萬元成交。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●中原翁梓軒表示，灣仔壹環低層G室，實用面積約856方呎，套三房連工人房間隔，7月中叫價2,200萬元，售價1,900萬元，累減300萬元或約13.6%，呎價約22,196元，較對上同類型單位2021年4月成交低215萬元。

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九龍區

●中原許永生指，長沙灣泓景臺6座頂層連天台特色戶，實用面積約737方呎，套三房間隔，擁564方呎天台，開價1,520萬元，減至1,428萬元沽出，呎價約19,376元，新買家為外區客。

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新界區

●中原陳智生稱，屯門8月累錄約60宗二手買賣，同區海翠花園3座高層H室，實用面積約609方呎，兩房間隔，2021年9月放盤開價830萬元，今年叫價已貼近市價，同區上車客議價後，以620萬元成交，呎價約10,181元。

●祥益黃文樂表示，屯門公屋良景邨良華樓高層21室，實用面積約489方呎，兩房間隔，新買家為年長的綠表客，無法承做按揭，兒女一筆過付款，獲減價逾30萬元，未補價第二市場售189萬元，呎價約3,865元，稍低於市價。

●中原麥耀倫稱，荃灣愉景新城1座中層E室，實用面積約656方呎，套三房間隔，屬「呂字廳」設計，最初開價1,100萬元，多次主動降價，減至935萬元沽出，呎價約14,253元，約3年帳面貶值65萬元或約6.5%。

●中原林金葆表示，天水圍Wetland Seasons Park本月暫錄約4宗二手買賣，屋苑5座高層A5室，實用面積約428方呎，兩房間隔，4月開價630萬元，累減約12%，終以555萬元沽出，呎價約12,967元，持貨約3年帳面升值不足2%。

●利嘉閣羅富欽指，上水威尼斯花園2座中層A室，實用面積約494方呎，兩房間隔，家庭客為鄰近家人居住，方便照顧家中幼小，獲減價60萬元，終以460萬元購入，呎價約9,312元，單位約6年帳面僅升值約5.7%。

●中原黃達雄稱，大埔太湖花園12座中層B室，實用面積約355方呎，兩房間隔，開價約510萬元，雙方議價後以468萬元易手，呎價約13,183元，新買家為區內上車客。

●中原胡耀祖指，馬鞍山8月錄約41宗二手買賣，按月減少約15%，馬鞍山中心3座中層E室，實用面積約522方呎，三房間隔，開價約730萬元，議價後售723元，呎價約13,851元。

●美聯嚴啟雄表示，馬鞍山迎濤灣2座底層B室，實用面積約735方呎，套三房間隔，早前以910萬元放售，換樓客議價60萬元，以850萬元承接，呎價約11,565元。

●世紀21奇豐胡國強表示，馬鞍山居屋錦鞍苑A座中層3室，實用面積約401方呎，兩房間隔，望園景，已補價自由市場叫價470萬元，放盤半年，經議價後減30萬元，獲買家以440萬元承接，呎價約10,973元。

●世紀21奇豐黃宗信指，馬鞍山銀湖‧天峰5座中層H室，實用面積約572方呎，兩房間隔，望山景，放盤兩個月，開價880萬元，減52萬元，以828萬元獲買家承接，呎價約14,476元。

●利嘉閣鄧達榮表示，將軍澳天晉IIIA期3A座中層E室，實用面積約541方呎，兩房間隔，議價後最終以920萬元成交，呎價約17,006元，原業主於2014年以約740萬元買入，持貨約9年帳面獲利180萬元。

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