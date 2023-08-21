美股道指升67點　恒指夜期低水

美股早段個別發展，道指跌45點，報34,455點；標指升14點，報4,384點；以科技股為主的納指升105點，報13,396點。港股夜期報17,564點，跌52點，低水59點。

【21:31】美股周一早段向好，道指升67點，報34,568點；標指升23點，報4,392點；以科技股為主的納指升116點，報13,407點。港股夜期報17,590點，跌26點，低水33點。

政策利率維持高企、量化緊縮(QT)以及美國財政部增加發債規模下，美國國債的孳息率近期持續攀升，可能會導致一些意想不到的負面衝擊。美國銀行的研究報告指出，過去5年美企累積發行約一萬億美元的高收益債券，這些債券中可能有一半潛在違約風險。

美銀策略師Yuri Seliger報告寫道︰「過去5年新增的一萬億美元貸款正面臨清算日。」報告指出，有大約4,000億美元的債券孳息率超過6厘，隨着這些債務到期再融資，可能會產生一批票面息率達到10%或以上的債券。另外，有約1,500億美元的債券已經屬「嚴重不良資產」，料無法在到期後再融資。

在此之前，美銀曾警告稱，假如美國經濟陷入全面衰退，有一萬億美元的企業債可能有違約風險。不過，在修正了經濟預測後，該行已不再認為今年會出現經濟衰退。

企業消息方面，美國化工巨頭杜邦(DuPont de Nemours)擬出售旗下樹脂業務Delrin，初步叫價約18億美元。據報私募股權公司Jordan有意收購，料最快本周內有消息公布。分析指出，杜邦出售Delrin之舉，反映前者正重新聚焦於電子、汽車與工業技術的策略。杜邦股價早段曾跌0.3%。