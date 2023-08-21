康城項目加推108伙　周末或開售

油塘新盤銷情報捷，隨即部署推出特色單位，而將軍澳日出康城項目亦將接力登場，該盤周一(21日)加推108伙，有機會於周末首輪銷售。至於鰂魚涌現樓項目同於今日加推42個單位，並安排於周六發售20伙。

●凱柏峰III加推108伙 折實平均呎價16938元

新推單位以兩房戶型為主，佔去98伙，其餘10伙為三房戶，實用面積442至719方呎，維持最高15%折扣優惠，折實售價716.38萬至1,271.26萬元，呎價介乎約15,884至17,681元。

信和置業執行董事田兆源表示，是次屬原價加推，會繼續提供人才付款計劃，扣除14%折扣優惠及4.5%利息補貼後，折實售價由692.184萬元起，最低呎價約15,348元。

截至今日晚上8時，項目累積收逾1,350張入票，以首兩張單價共238伙計，超額逾4.5倍。

●康城凱柏峰III夥中原推按揭優惠

信置執行董事田兆源表示，該盤截至周日(20日)晚上收錄逾1,050張入票，項目提供人才付款優惠，以該付款辦法計，兩房單位折實售價685.6萬港元起，呎價約15,168元起。

項目夥拍中原按揭推出按揭優惠，該行按揭董事總經理王美鳳表示，將為買家推出高回贈低息按揭優惠，全期按息低至銀行同業拆息(Hibor)加1.3厘，封頂息率低至最優惠利率減2.5厘，實際按息低至3.625厘，客戶可享現金回贈達3.1%，按揭成數高達9成。

●THE HOLBORN加推42伙 折實入場費579.54萬元

恒基物業代理董事及營業(二)部總經理韓家輝表示，最新推出包括1個兩房戶及41個一房戶，實用面積253至413方呎，折實售價最高1,184.76萬元，呎價約22,796至28,687元。

項目同時上載最新銷售安排，周末發售的單位包括1個兩房戶及19個一房戶，實用面積255至413方呎，折實售價576.53萬至1,184.76萬元，呎價約22,609至28,687元。

該盤自現樓推出以來，7月中至今累售56伙，佔港島區一手樓盤銷售量逾8成，套現逾3.7億元。買家當中約半數來自港島區，九龍及新界區佔比例相若。項目推出至今則累售192伙，佔可售單位206伙的逾93%，套現逾14.2億元。

●星凱‧堤岸累售874伙套現逾90億 佔可售單位約7成

中洲置業營銷策劃總監楊聰永指出，旗下沙田星凱·堤岸近日已接近完成交樓程序，項目最新錄得一宗成交，單位為3座29樓C室，實用面積945方呎，單位向南，可享開揚城門河景，成交價2,252.6萬元，呎價約23,837元。

楊氏續指，預計最快下月重啟新一輪銷售部署，屆時將有全新示範單位開放。項目開售至今累售874伙，佔可供發售單位約7成，套現逾90億元，平均呎價約20,369元。

●半山捌號周一售連平台戶 成交價690萬

●芳菲指定單位買家可獲價值36.8萬元家具套裝

新盤競爭激烈，發展商推優惠吸客，協成行旗下何文田芳菲，夥拍家具品牌推出置業優惠，買家選購該盤指定單位，可獲贈價值36.8萬港元的家具組合套裝。

協成行發展有限公司物業銷售主管張詩敏表示，項目自去年現樓入伙及推出中高層單位出租後，至今累計8成入住率。而適用上述優惠單位為18樓A室及18樓C室兩房戶，實用面積分別465及414方呎，買家仍可享有最高15%的折扣優惠，最低折實呎價約26,387元起。

●親海駅特色戶改以價單形式推出 預計周內開價

集團執行董事趙國雄稱，親海駅I尚餘10個三房戶未售出，反映市況較預期疲弱，但從收票反應可見市場有剛性需求。項目以較低價錢售出，不用「賺得太盡」，亦可加快資金流轉。

集團營業部首席經理郭子威表示，因應市場對價格資訊敏感，原先計劃招標推出的特色單位，將改以價單形式推出，並預計於周內開價。

長實營業經理陳詠慈稱，親海駅II提供28個名為「雙親雙愛」的複式兩房單位，連花園單位實用面積501至511方呎，連天台單位為511至523方呎。至於親海駅兩期累售832伙，套現約53.6億元。

●親海駅II錄3宗取消交易個案 涉資2635萬

據一手住宅物業銷售資訊網，該3宗個案原先成交價介乎425.6萬至1,121.6萬元，當中最高價為2A座22樓A室，為實用面積718方呎三房戶，成交呎價15,621元，現顯示為簽訂臨時買賣合約後交易再未有進展。

●沙田名日‧九肚山招標出售21號洋房 推車位認購優惠

買家將享車位認購優惠，可選擇優先以250萬港元認購一個住客停車位，或以每月5,500元的許可佔用費，佔用一個住客停車位12個月，並可於該12個月內以不少於280萬元認購該車位。

資料顯示，上述洋房實用面積891方呎，附有265方呎花園及376方呎天台。