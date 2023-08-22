華商廈需求大減　上海北京空置率見8年高

中國自今年初全面解封以來，經濟疫後復甦進展不似預期，企業苦苦掙扎大半年仍未見曙光，被迫縮減開支甚至倒閉告終，導致一線城市的辦公室需求大跌，租金亦顯著受壓。外媒引述房地產服務商第一太平戴維斯表示，今年第2季上海頂級辦公室終止租約的租戶多過簽約的租戶，是自2015年以來首次出現的情況，目前上海頂級辦公室的空置面積達7,445方米。

北京頂級辦公室率的空置率也連續3個季度上升，截至6月底之空置面積為13,461方米，為2015年以來的最高數字。深圳及廣州表現相對較好，因為該區的房東已經提前減租留住租客。

世邦魏理仕亦估計，自2018年以來，中國一線城市的辦公室租金已下跌15至20%，又指目前許多租戶在重簽新租約之前都採取觀望態度，預期內地一線城市辦公室的租金將會進一步下跌。

越秀房地產投資信託基金指出，上半年辦公室租金收入為6.123億元(人民幣‧下同)，按年下跌4%，當中以武漢的情況最嚴峻，旗下的武漢越秀財富中心租金收入按年下降19.2%，而出租率下降至只有61.6%。

國家統計局上周公布的數據顯示，截至7月底，仍有超過4,760萬方米的辦公室樓面未售出，較去年同期增加了21.9%。

另外，內地8月貸款市場報價利率(LPR)不對稱下調，中指研究院認為，LPR再下調空間不大，未來可能有更多房價調整壓力大的城市通過下調加點數來降低房貸利率，以降低購房成本。

另邊廂，內房爆雷亦拖累本港地產中介公司。內媒報道，地產代理「深圳中原」遭內房企業拖欠逾10億人民幣的佣金，已成立重大項目追佣跟進專案組，目前在法院已經啟動訴訟追佣的金額達5.35億元。