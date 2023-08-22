林嘉麒：內憂外患夾擊　恒指無運行

內房問題引伸出來的連鎖反應令恒生指數過去一周持續下跌，展開新一輪的調整。就算中國人民銀行、金融監管總局、中國證監會於上周五聯合召開電視會議，上交所、深交所、內銀及中國人壽均有參與會議，研究落實金融支持實體經濟發展和防範化解金融風險有關工作，惟未對兩地股市有回穩作用。周一，市場曾憧憬貸款市場報價利率(LPR)下調，結果是意外不對稱下調，一年期調降10個點子，而5年維持不變，而且一年期下調的幅度也不似預期。

有分析指，此情況說明內地銀行尚未準備好，在銀行息差壓力下，進一步讓利實體經濟的空間可能有限，但市場仍估計後續幾個月將出現連續降息。事實上，美國聯儲局上周公布7月份的貨幣政策會議紀要，將繼續影響中美債息差或會持續拉闊，這不單止間接影響人行對LPR利率的調整，亦令人民幣出現進一步調整。

●聯儲政策取向成焦點

會議紀要稱通脹風險可能要求進一步收緊政策。而且多數美國聯儲局官員認為通脹存在「重大」上行風險。會議紀要強調通脹風險，「與會者表示通脹高得令人無法接受，需要更多證據才能讓人們相信物價壓力正在消退。」今個星期美國東岸時間8月24日至26日，將舉行Jackson Hole全球央行行長年會。今年的會議主題是「全球經濟的結構性轉變」，相信焦點卻將放在聯儲局主席鮑威爾將在8月25日發表講話，聯儲局9月政策會議上將採取何種行動，以及「長期通脹基準線是否會更高」等兩方面的討論上。

事實上，美債上周早已出現暴跌、美債收益率持續走高，有違全球大部分債券交易員早前的想法，反而相信美債的低利率時代可能結束。美銀警告投資者，美債收益率或回到5%，即回到金融危機前的美債市場。市場現時認為，第二季度個人消費支出平均通脹率達到3.7%，聯儲局可能被迫將政策基準收緊至最少6%。假如這一旦成為事實，投資者早前曾憧憬成功控制通脹，並預期息口見頂的假設情景將成泡影，基本情境已改變下，全球股債交易邏輯也需要作徹底改變，亦會因此造成價格大幅波動。

恒指由上周五失守18,000點開始，是逐漸反映此因素，如果本周五鮑威爾在大會的語調不變而且進一步加強，相信恒指調整是另一輪的開始。

元宇證券基金投資總監 林嘉麒