美股個別發展　油價低收

●踏入亞洲時段，美匯指數跌0.05%，報103.32；港匯見7.8381；離岸人民幣(CNH)報7.2884；美元兌日圓處146.23；歐元報1.0901，英鎊報1.2763。金價處1,895.63美元。布油報84.59美元，紐油報80.19美元。比特幣(Bitcoin)跌0.2%，報2.61萬美元。道指期貨跌20點。俗稱「黑期」的新加坡港股期指高水30點。

●道指收報34,463點，跌36點或0.11%；標指收報4,399點，升30點或0.69%；納指收報13,497點，升206點或1.56%。

●港股ADR指數按比例計算，收報17,711點，升88點或0.5%。

●8月恒生指數夜期收報17,680點，升64點，高水57點，成交16,153張。

●紐約期油收報每桶80.72美元，跌0.53美元或0.65%；倫敦布蘭特期油收報每桶84.46美元，跌0.34美元或0.4%。

●紐約期金收報每安士1,923美元，升6.5美元或0.3%。

●英國富時100指數收報7,257點，跌4點或0.06%；德國DAX指數收報15,603點，升29點或0.19%；法國CAC指數收報7,198點，升33點或0.47%。

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