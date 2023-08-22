全球央行年會周四舉行　經濟師估鮑威爾講呢啲...

一年一度的財金界大事Jackson Hole全球央行年會將於周四至周六(24至26日)舉行，聯儲局主席鮑威爾的發言例必是大會的焦點，對未來息口走勢或有一定啟示。然而，經濟學家普遍預期，鮑威爾今次可能會釋出「鷹鴿並陳」的信息，一方面暗示加息循環已接近終點，但鑑於通脹仍高過目標水平，因此高息仍會維持一段時間。

FWDBONDS首席經濟學家Chris Rupkey表示，相較於鮑威爾去年在演說中曾兩度對「經濟痛苦」提出警告的負面論調，她認為鮑威爾今年的態度應是樂觀大於悲觀，並還將在言談中暗示聯儲局的加息周期可能已距離終點不遠。不過他同時會重申，未來是否繼續加息，仍然要視乎經濟數據而定。

摩根大通首席美國經濟學家Michael Feroli則認為，鮑威爾本周在大會中的演說，預計不會透露太多利率政策的方向，只會強調政策將持續限制性，直到通脹壓力從經濟中消除。鮑威爾在最近一次公開談話中，提到通脹雖然降溫，但還是高出聯儲局設定的2%目標。

美國銀行經濟學家Aditya Bhave表示，自從聯儲局在7月結束會議以來，美國經濟數據保持強勁，包括第二季GDP及7月零售銷售數據，因此預期鮑威爾在本周演說的基調可能不會太過平衡，或會偏向鷹派。