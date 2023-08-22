【高盛推介】美國國債孳息率創多年新高 美指個別發展
2023年08月22日 11:46
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（Getty Images圖片）
高盛(亞洲)有限責任公司：美國國債孳息率繼續上升，10年期和30年期國債孳息率均創超過10年新高。另外，市場關注本周四開始Jackson Hole央行年會，當中以聯儲局主席鮑威爾周五演說最為矚目。美指昨日(21日)個別發展，當中納指及標指上升，分別升241點及30點，或約1.7%及0.7%。道指則輕微下跌，跌36點或約0.1%。
觀察個股輪證資金流向，道指好倉及淡倉於昨日皆獲小量資金轉向流入。
納指方面，淡倉於昨日獲資金轉向流入，有約40萬元。
觀察市場的美指認股證，由於目前今年9月份到期的產品年期或過短，時間值損耗加快，風險或過高，因此投資者在部署時，可考慮留意今年12月份、或明年3月份到期的產品以控風險。
道指購10907，行使價36,180點，2023年12月15日到期，實際槓桿21.6倍，中年期、貼價。
道指沽10961，行使價32,000點，2024年3月15日到期，實際槓桿10.1倍，中長期。
納指購10921，行使價16,500點，2023年12月15日到期，實際槓桿16.7倍，中年期、高槓桿。
納指沽10952，行使價13,930點，2024年3月15日到期，實際槓桿7.4倍，中長期。
納指沽10941，行使價13,000點，2023年12月15日到期，實際槓桿10.7倍，中年期、高槓桿。
投資者如計劃部署標指好倉，可留意屬中年期的貼價標指購(10905)。
標指購10905，行使價4,500點，2023年12月15日到期，實際槓桿15.2倍，中年期、貼價。
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