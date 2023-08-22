羅兵咸永道：香港零售全面復甦至少需時1年

儘管香港上半年零售總銷貨價按年增20.7%，惟市面仍較淡靜。會計師行羅兵咸永道香港依然對2023年香港消費市場的前景樂觀，但提醒下半年前景仍有不明朗因素，預料下半年零售總銷貨價值按年增幅遜上半年，僅得約17%，拉勻全年零售額按年增長17%至4,080億。若要恢復到新冠疫情前表現，至少仍需時12至18個月。

羅兵咸永道消費市場行業亞大區、中國內地及香港地區主管合夥人鄭煥然解釋，出境旅遊復常，許多香港居民「報復式」旅行，導致本地消費下降，加上遊客數量的增長並沒有預期般快，內地遊客來港目的也與以往有所不同，例如參與深度旅遊文化體驗。另外，近期人民幣貶值、內地房地產及股市表現疲弱、青少年失業率高企等，削弱消費情緒，加劇通縮風險。

不過，他相信，隨着本港航空和接待能力持續恢復，訪港旅客將進一步增加，預計內地訪港旅客人次至今年底可恢復至疫情前約六成，全年數目有望達到2,000至2,500萬人次。同時強調，旅客仍是香港零售業主要動力，建議港府應着力吸引更多東南亞遊客，擴大遊客群體，並善用東南亞新興中產帶來的機遇。

鄭氏又指，受惠旅遊業逐步復甦，以及在婚嫁好年相關的需求帶動下，預計包括珠寶首飾在內的奢侈品行業、化妝品和百貨公司將按年增長高達四成以上。另建議零售業界應善用大數據，提升物流和供應鏈效率，並引入生成式人工智能(AI)等技術創新，迎合數碼化的新時代需要。香港作為國際樞紐，港府應通過補貼和支援，以鼓勵零售商善用科技和培訓人才。