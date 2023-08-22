【高盛推介】阿里80元水平反彈 資金兩邊部署
2023年08月22日 13:14
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高盛(亞洲)有限責任公司：阿里巴巴由上周五重回80元水平，昨日(21日)跌約1.5%，當中曾低見85.15港元的一個月低位。今日(22日)早段高見87.55元後升幅收窄，現報86元，升約0.4%。有券商指阿里2024財年首財季業績勝預期，並看好阿里持續成本優化及其他業務虧損繼續收窄，給予「買入」評級。
觀察個股輪證資金流向，阿里好倉於近期獲資金持續吸納，過去5個交易日皆錄得資金流入，合共約4,890萬元，為同期第二多資金流入的個股相關資產。淡倉於上周四至本周一皆錄得資金流入，合共約490萬元。
投資者如看好阿里，認購證方面的貼價選擇可留意高敏感度阿里購(17340)。輕微價外選擇可留意低面值阿里購(18616)。長年期選擇可留意阿里購(16564)，時間值損耗較低。牛證方面的近牛選擇可留意阿里牛(69762)，遠牛選擇可留意阿里牛(66165)，與現價有約4及8元收回距離。
阿里購17340，行使價92.05元，2023年11月22日到期，實際槓桿7.2倍，貼價、高敏感度。
阿里購18616，行使價100.98元，2024年1月24日到期，實際槓桿6.2倍，輕微價外、低面值。
阿里購16564，行使價100元，2024年9月25日到期，實際槓桿3.5倍，長年期、時間值損耗較低。
阿里牛69762，收回價82元，行使價80.5元，換股比率100，槓桿比率17.5倍，近牛。
阿里牛66165，收回價78元，行使價76.5元，換股比率100，槓桿比率9.3倍，相近收回價遠牛中槓桿最高。
阿里沽17903，行使價81.95元，2023年11月29日到期，實際槓桿5.8倍，低面值、高槓桿。
阿里熊50985，收回價100元，行使價101.5元，換股比率100，槓桿比率5.7倍，相近收回價熊證中槓桿最高。
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