羅兵咸永道：夜市地攤未必啱香港　宜以特色文化吸客

港府早前誇口要「搞活搞旺」香港夜市，會計師行羅兵咸永道消費市場行業亞大區、中國內地及香港地區主管合夥人鄭煥然表示，香港向來是「不夜城」，對「擺地攤」的經濟刺激作用有懷疑，認為當局應該「諗下邊個地方搞、點樣搞會實際啲」，同時也要「搞好日間、周末消費」，建議當局應焦聚帶動人流，激活夜間市面，例如舉辦更多大型體育盛事、文化活動等，藉此吸引更多遊客及拉長民眾在外的逗留時間。

他指出，蘭桂芳本來已是主打夜間經濟，惟在新冠疫情及防疫情措施下，民眾居家工作、留家避疫成為習慣，酒吧、餐飲等生意受打擊，要市民回到過去長時間在外間逗留仍需要一段時間適應，認為港府應在原有的基礎上，想方法刺激加快復甦，而非從零開始「搞夜市」。

他又懷疑夜市、地攤等模式是否適合香港，雖然過去小販曾大行其道，但當局早已加強無牌活動規管，若現時提倡這類經濟活動，會與現行的法規背道而馳，建議政府參考市集形式，再將本港的特色文化滲透其中，提升本港文化，以增加旅客的吸引力。

他舉例指，去年10月香港舉行的「香港世界桌球大師賽」反應熱烈，而早前的欖球7人賽也吸引大量球迷及遊客，當時蘭桂芳的生意有所上升，可見體育及文化活動可以有效推動夜間活動及經濟。澳門亦受惠多場演唱會舉行，旅客數上升。

對於有餐飲業界提議港府派發夜間消費券，鄭氏認為難以實行，現時消費券不分日間或夜間時段使用，但對整個零售業界的提振作用已不大，加上政府財政儲備承壓，應審慎「派糖」。

有傳港府與本港地產商洽商，提議延長商場營業時段。鄭煥然指出，商場營運者最終決策都是視乎生意，延長營業時間是否等於生意提升是值得商榷，但認為應延長消費者在商場逗留時間，建議商場與租戶有更多合作，並設推廣、期間限定活動，以增加客流。