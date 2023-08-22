傳銀行按揭現金回贈達3.15%　經絡：料屬短期推廣

市傳有大型銀行大幅調升按揭現金回贈至3.1%至3.15%。經絡按揭轉介首席副總裁曹德明表示，本港樓按市場持續疲弱，根據金管局住宅按揭統計，今年首半年新取用按揭貸款額及宗數為1,223.06億元及26,006宗，比去年同期的1,529.07億元及31,730宗，分別減少306.01億元（20%）及5,724宗（18%），貸款額及宗數創近7年的首6個月新低，加上受上月加息因素影響，料下半年整體按揭市場或再放緩。

而因大型銀行存款基礎較中小型銀行多，為追趕全年按揭業務，個別大型銀行以高現金回贈方案爭取按揭生意。不過，曹德明認為是次加碼現金回贈只屬短期推廣策略，不排除該大型銀行將於短期內收窄優惠。

另一方面，現時1個月HIBOR仍然高企，中小型銀行資金成本面對一定壓力，上月個別中小型銀行上調最優惠利率（P）的幅度比其他銀行多，並且將H按鎖息上限大幅上調至P厘。他表示，中小型銀行的競爭力進一步下降，料客戶將傾向選用能提供較多優惠的大型銀行承造按揭，料年內四大銀行的市佔率將會繼續上升。